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İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe'nin gözü devre arasında. Sarı lacivertli takımın yöneticileri, taraftar baskısıyla getirdikleri Ersun Yanal ile yolları ayırmaya kararlı. Kanarya yeni hocasını bulmak için şimdiden temaslara başladı. Teknik direktör arayışlarının yanı sıra kadroya yapılması beklenen yıldız transferleri için de nabız yoklayan kulüp, ocak ayında birbirinden önemli futbolcuları takıma katacak. İşte Fenerbahçe'deki transfer operasyonun perde arkası...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:35
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İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!
İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!

Fotomaç'ın haberine göre; Sivasspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de gündem değişti...

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İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!
İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!

Ara transferde yapılacak takviyeler ve takım özelinde yapılan çalışma sonrası tasfiyelerde hareketlilik sürüyordu...

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İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!
İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!

Buna bir de Ersun Yanal'ın takımdaki kaderi eklendi.

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İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!
İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!

Orta sahada Sivas'a göre daha ağır isimleri tercih eden Yanal sonunu da hazırlamış oldu.

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İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!
İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!

Fenerbahçe'de 'tecrübe konuşur anlayışı' diğer tarafta ise 'çalışkanlık ve dinamizm işi çözecek' anlayışı vardı.