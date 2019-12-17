İşte 2020 model yeni Fenerbahçe!

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe'nin gözü devre arasında. Sarı lacivertli takımın yöneticileri, taraftar baskısıyla getirdikleri Ersun Yanal ile yolları ayırmaya kararlı. Kanarya yeni hocasını bulmak için şimdiden temaslara başladı. Teknik direktör arayışlarının yanı sıra kadroya yapılması beklenen yıldız transferleri için de nabız yoklayan kulüp, ocak ayında birbirinden önemli futbolcuları takıma katacak. İşte Fenerbahçe'deki transfer operasyonun perde arkası...