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Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi! Dünyaca ünlü oyuncuya teklif götürüldü

Sivasspor maçında Sadık'ın sakatlanması Fenerbahçe'de moralleri bozdu. Adil Rami ve Zanka'nın hayal kırıklığı yaşatan performansı sonucu teknik heyet yönetimden, devre arasında savunmaya bir takviye yapmasını istedi. Sportif direktör Comolli yönetiminde yürütülen transfer çalışmalarının ilk hedefi stoper bölgesi. Dünyaca ünlü savunma oyuncusuyla dirsek temasında olan Fenerbahçe, devre arasında bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber edecek. İşte Fenerbahçe'deki transfer hareketliliğinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 17:11
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Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi! Dünyaca ünlü oyuncuya teklif götürüldü

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Süper Lig lideri Sivasspor'a konuk oldu.

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Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi! Dünyaca ünlü oyuncuya teklif götürüldü

Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, karşılaşmada Sadık Çiftpınar'ı da kaybetti.

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Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi! Dünyaca ünlü oyuncuya teklif götürüldü

SEZONU KAPATTI!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta Sadık Çiftpınar talihsiz bir sakatlık yaşadı.

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Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi! Dünyaca ünlü oyuncuya teklif götürüldü

Sadık, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi.

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Fenerbahçe'den devre arası transfer sürprizi! Dünyaca ünlü oyuncuya teklif götürüldü

Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.