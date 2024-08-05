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Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Hücuma dünya yıldızı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 gibi bir skorla yenilerek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Batshuayi, Jelert ve Gabriel Sara ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yenilgi sonrası hücum bölgesine bir takviye daha yapmaya karar verdi. Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Memphis Depay ile temasa geçtiği öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 12:12
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Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Hücuma dünya yıldızı

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu sezona şok bir yenilgiyle başladı.

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Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Hücuma dünya yıldızı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa karşılaşmasında kaleyi Muslera'ya emanet etti.

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Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Hücuma dünya yıldızı

Deneyimli çalıştırıcı savunma hattını; Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Derrick Köhn dörtlüsünden oluşturdu.

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Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Hücuma dünya yıldızı

Tecrübeli teknik adam, orta alanda vazgeçmediği Lucas Torreira ve Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

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Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Hücuma dünya yıldızı

Hücum hattında Hakim Ziyech, Dries Mertens, ve Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya süren Okan Buruk, en ileride Mauro Icardi'den gol bekledi.