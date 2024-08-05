05 Ağustos 2024, Pazartesi
Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Hücuma dünya yıldızı
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 gibi bir skorla yenilerek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Batshuayi, Jelert ve Gabriel Sara ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yenilgi sonrası hücum bölgesine bir takviye daha yapmaya karar verdi. Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Memphis Depay ile temasa geçtiği öğrenildi.
Giriş: 05.08.2024 12:12
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