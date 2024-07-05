İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nefesleri kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor! Turnuvaya damga vuran bir performans sergileyen İspanya ile ev sahibi avantajını arkasına alan Almanya, çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev randevu öncesi heyecan dorukta! Peki, İspanya-Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr Giriş: 05.07.2024 15:28 Güncelleme: 05.07.2024 15:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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