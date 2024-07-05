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İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nefesleri kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor! Turnuvaya damga vuran bir performans sergileyen İspanya ile ev sahibi avantajını arkasına alan Almanya, çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev randevu öncesi heyecan dorukta! Peki, İspanya-Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 15:28 Güncelleme: 05.07.2024 15:28
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İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan çeyrek finallerle doruğa ulaşıyor! Turnuvada fırtına gibi esen ve grubunu hatasız geçen İspanya ile ev sahibi Almanya, karşı karşıya geliyor. Geçmişin ağır skorlarını unutup finale giden yolda emin adımlarla ilerlemek isteyen iki takım arasındaki nefes kesen mücadele öncesi tüm gözler yayın bilgilerine çevrildi. Peki, İspanya-Almanya bugün saat kaçta? İşte detaylar...

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İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle

İspanya - Almanya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Stuttgart Arena'da oynanacak ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatması beklenen İspanya - Almanya çeyrek final maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek.

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İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle

Mücadeleyi Türkiye'den takip etmek isteyen futbolseverler ise TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulamasından canlı olarak izleyebilecekler.

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İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle

Muhtemel 11'ler Belli Oldu

İki takımın da sahaya en güçlü kadrolarıyla çıkması bekleniyor. İşte İspanya - Almanya maçının muhtemel 11'leri:

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

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İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle

İspanya Çeyrek Finale Nasıl Geldi?

İspanya, çeyrek finale adeta rakiplerini sahadan silerek geldi! İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanarak ve kalesinde gol görmeyerek lider olarak çıkan İspanya, son 16 turunda ise Gürcistan'ı rahat bir skorla geçerek çeyrek final biletini kaptı.