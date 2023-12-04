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Haberler Galeri İsmail Kartal'dan sürpriz hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan sürpriz hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 14. hafta Fenerbahçe-Sivasspor maçıyla sona eriyor. UEFA Konferans Ligi'nde tarihi bir hezimet yaşayarak Danimarkalı rakibine 6-1 yenilen Fenerbahçe, ligde yara sarmak istiyor. Maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 3 puan gerisindeki sarı-lacivertli ekip, kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber gelirken; İsmail Kartal'ın yıldız ismi kızağa çekeceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 12:05
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İsmail Kartal’dan sürpriz hamle! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.

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İsmail Kartal’dan sürpriz hamle! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

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İsmail Kartal’dan sürpriz hamle! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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İsmail Kartal’dan sürpriz hamle! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

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İsmail Kartal’dan sürpriz hamle! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.