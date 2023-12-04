04 Aralık 2023, Pazartesi
İsmail Kartal'dan sürpriz hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 14. hafta Fenerbahçe-Sivasspor maçıyla sona eriyor. UEFA Konferans Ligi'nde tarihi bir hezimet yaşayarak Danimarkalı rakibine 6-1 yenilen Fenerbahçe, ligde yara sarmak istiyor. Maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 3 puan gerisindeki sarı-lacivertli ekip, kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber gelirken; İsmail Kartal'ın yıldız ismi kızağa çekeceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 12:05
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