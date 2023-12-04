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Galatasaray'da flaş gelişme! Zaniolo geri dönüyor o yıldız gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 14 maç sonunda topladığı 34 puan ile zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekipte ocak ayı öncesi hareketli günler yaşanıyor. Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız Zaniolo'nun devre arası transfer döneminde takıma geri gelebileceği iddia edilirken, bir başka yıldız ismin ise takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 15:18
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Galatasaray’da flaş gelişme! Zaniolo geri dönüyor o yıldız gidiyor

Galatasaray'ı ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da flaş gelişme! Zaniolo geri dönüyor o yıldız gidiyor

Sarı-kırmızılılarda taşlar bir kez daha yerinden oynayabilir.

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Galatasaray’da flaş gelişme! Zaniolo geri dönüyor o yıldız gidiyor

Yaz transfer döneminde Aston Villa'ya 5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında gönderilen İtalyan oyuncunun kontratına şarta bağlı olarak 22,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da eklenmişti.

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Galatasaray’da flaş gelişme! Zaniolo geri dönüyor o yıldız gidiyor

Detayları tam olarak açıklanmayan sözleşmede, kiralama opsiyonu altında 1,375 milyon Euro bonus ile satın alma opsiyonu için 15,5 milyon Euro'luk da bonus maddeleri konmuştu.

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Galatasaray’da flaş gelişme! Zaniolo geri dönüyor o yıldız gidiyor

Galatasaray, Zaniolo'nun başka bir kulübe transfer olması durumunda yüzde 10 kar payı alma konusunda da Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.