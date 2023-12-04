04 Aralık 2023, Pazartesi
Galatasaray'da flaş gelişme! Zaniolo geri dönüyor o yıldız gidiyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 14 maç sonunda topladığı 34 puan ile zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekipte ocak ayı öncesi hareketli günler yaşanıyor. Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız Zaniolo'nun devre arası transfer döneminde takıma geri gelebileceği iddia edilirken, bir başka yıldız ismin ise takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 15:18
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