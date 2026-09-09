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İsmail Kartal'dan Roma maçına çağrı: "Beraber olalım"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve savunma oyuncusu Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'dan Roma maçına çağrı: "Beraber olalım" 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

"ROMA'NIN NELER YAPTIĞIN BİLDİĞİMİZ İÇİN ONA GÖRE KURGUMUZ OLACAK"

Roma'nın oyun planına göre hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Kartal, "Roma, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Formdalar, ligde 3'te 3 yaptılar. Başlarında çok deneyimli, üretken bir teknik adam var. Roma'nın neler yaptığın bildiğimiz için ona göre kurgumuz olacak. O kurguya göre boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak sahada olacağız. Bütün oyuncularımız değerli, hepsi çok kıymetli. Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız" dedi.

İsmail Kartal'dan Roma maçına çağrı: "Beraber olalım" 2

"ASENSİO'NUN ŞU ANDA SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR"

Takımdaki oyuncuların, sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun eksikliğini aratmayacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Asensio'nun şu anda sakatlığı devam ediyor. 24-25 tane çok değerli oyuncumuz var. Her biri birbirinden değerli. Yarın Asensio'yu aratmayacaklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan Roma maçına çağrı: "Beraber olalım" 3

"18 YIL ARADAN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

İsmail Kartal sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Hep beraber başardık. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz bu konuda çok heyecanlıyız. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceğine inanıyorum ve bunu görüyorum. Oyuncularımın kalpten, yürekten elinden gelenin en iyisini yapacaklarına çok eminim."

İsmail Kartal'dan Roma maçına çağrı: "Beraber olalım" 4

"TARAFTARLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ, VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Yarın taraftarları mutlu etmek istediklerini vurgulayan İsmail Kartal, "Taraftarlar bizim her şeyimiz, vazgeçilmezimiz. Onlar varsa biz varız. Bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Yarın hep beraber onları mutlu etmek istiyoruz. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarların bu bilinçle bize destek vermesi gerekir. Gol 1'inci dakikada gelebilir, 90'ıncı dakikada da gelebilir. Hep beraber hareket etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

İsmail Kartal'dan Roma maçına çağrı: "Beraber olalım" 5

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Milan Skriniar da basın toplantısında konuştu. Slovak oyuncu 18 yıl sonra Devler Ligi'nde olmanın heyecan verici olmasına dikkat çekti.

"TÜM GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİP ONLARIN GÜÇLÜ NOKTALARINI HEDEF ALMALIYIZ"

Sadece defansif olarak değil tüm alanlarda güçlü olmaları gerektiğini aktaran Skriniar, "Yarın bizi çok güçlü bir takım bekliyor. İlk günden itibaren iyi mücadele ediyorlar. Dybala, Malen gibi çok iyi oyuncuları var. Sadece defansif değil tüm güçlerimizi birleştirip onların güçlü noktalarını hedef almalıyız. Fenerbahçe kazanmak için oynar" sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal'dan Roma maçına çağrı: "Beraber olalım" 6

"BİRÇOK DEFA GASPERİNİ'YE KARŞI OYNADIM"

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'ye karşı daha önce de oynadığının hatırlatılmasının üzerine Slovak stoper, "Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı kendisi. Maçlar zordu çünkü fiziksel bir oyun ortaya koyuyor. Roma ile kalite daha da yükseldi. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Kapsamlı ve detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık. Bu mücadeleye hazırız" diye konuştu.

İsmail Kartal'dan Roma maçına çağrı: "Beraber olalım" 7

"GÜÇLÜ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU VE GERÇEKTEN PUAN KAZANMAK İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Güçlü bir takım olduklarına vurgu yapan Skriniar, "Şahsi olarak çok farklı hissetmiyorum. Biz bu maçları Şampiyonlar Ligi'nde gibi oynuyorduk. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Lyon'da oynadığımız maçın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bir adım olduğunu biliyorduk. Başardık, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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