24 Şubat 2024, Cumartesi
İsmail Kartal'dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, ligin 27. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak isterken, Kasımpaşa ise ligi ilk 4 içerisinde bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi gözler İsmail Kartal'a döndü. Hafta içi antrenmanlara başlayan Fred'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:23
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