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İsmail Kartal'dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, ligin 27. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak isterken, Kasımpaşa ise ligi ilk 4 içerisinde bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi gözler İsmail Kartal'a döndü. Hafta içi antrenmanlara başlayan Fred'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:23
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İsmail Kartal’dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11’i...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

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İsmail Kartal’dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11’i...

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 21 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 67 puanla Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada yer alıyor. Sami Uğurlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan Kasımpaşa ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 39 puan toplayarak ligde 5'inci sırada bulunuyor.

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İsmail Kartal’dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11’i...

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmeleri durumunda 28'inci haftada oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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İsmail Kartal’dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11’i...

SON 8 RESMİ MAÇTA FENERBAHÇE SAHADAN GALİP AYRILDI
Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın son yıllarda oynadığı maçlarda sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 8 resmi maçta sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı.

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İsmail Kartal’dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11’i...

Sarı-lacivertliler, bu 8 karşılaşmada 24 gol atarken kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Fenerbahçe, son olarak 2019/2020 sezonunun 28'inci hafta karşılaşmasında rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu.