İsmail Kartal’dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11’i...

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 21 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 67 puanla Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada yer alıyor. Sami Uğurlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan Kasımpaşa ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 39 puan toplayarak ligde 5'inci sırada bulunuyor.