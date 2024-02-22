Galatasaray'a transferde dünya yıldızı! Cristiano Ronaldo da devrede: Galatasaray'a git...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Mertens'in sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle 10 numara pozisyonu için arayışa geçen sarı-kırmızılı ekibe güzel bir haber geldi. Okan Buruk'un istediği yıldız yeşil ışık yakarken, transferde Cristiano Ronaldo'nun da Galatasaray için yıldız isme olumlu görüşler verdiği öğrenildi.