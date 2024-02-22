22 Şubat 2024, Perşembe
Galatasaray'a transferde dünya yıldızı! Cristiano Ronaldo da devrede: Galatasaray'a git...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Mertens'in sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle 10 numara pozisyonu için arayışa geçen sarı-kırmızılı ekibe güzel bir haber geldi. Okan Buruk'un istediği yıldız yeşil ışık yakarken, transferde Cristiano Ronaldo'nun da Galatasaray için yıldız isme olumlu görüşler verdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:03
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