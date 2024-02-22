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Galatasaray'a transferde dünya yıldızı! Cristiano Ronaldo da devrede: Galatasaray'a git...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Mertens'in sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle 10 numara pozisyonu için arayışa geçen sarı-kırmızılı ekibe güzel bir haber geldi. Okan Buruk'un istediği yıldız yeşil ışık yakarken, transferde Cristiano Ronaldo'nun da Galatasaray için yıldız isme olumlu görüşler verdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:03
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Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Cristiano Ronaldo da devrede: Galatasaray’a git...
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Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Cristiano Ronaldo da devrede: Galatasaray’a git...

Sarı kırmızılılar özellikle ligde Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içinde. Cimbom 26 hafta sonunda 69 puanla ligde ilk sırada yer alıyor.

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Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Cristiano Ronaldo da devrede: Galatasaray’a git...

Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Ligin lideri Galatasaray 26 haftada 22 galibiyet elde etti.

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Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Cristiano Ronaldo da devrede: Galatasaray’a git...

Aslan 22 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. 26 karşılaşmada 55 gol atan Okan Buruk'un öğrencileri, 14 de gol yedi.

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Galatasaray’a transferde dünya yıldızı! Cristiano Ronaldo da devrede: Galatasaray’a git...

Galatasaray kalan haftalarda hata yapmayarak ligde 24. şampiyonluğuna ulaşmayı planlıyor. Yönetim ise bir yandan lig yarışına konsatre olurken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.