İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. İlk maçta evinde Gaziantep FK'yı zor da olsa geçen sarı-lacivertli ekip, ikinci maçı da kazanarak liderlik koltuğuna yükselmek istiyor. İsmail Kartal kritik karşılaşma öncesi yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder'i de kafileye dahil ederken, Becao ise sakatlığı nedeniyle Samsun'a götürülmedi. Kartal'ın kafasındaki 11'i de büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i...