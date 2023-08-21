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Haberler Galeri İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. İlk maçta evinde Gaziantep FK'yı zor da olsa geçen sarı-lacivertli ekip, ikinci maçı da kazanarak liderlik koltuğuna yükselmek istiyor. İsmail Kartal kritik karşılaşma öncesi yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder'i de kafileye dahil ederken, Becao ise sakatlığı nedeniyle Samsun'a götürülmedi. Kartal'ın kafasındaki 11'i de büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 21.08.2023 10:54
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İsmail Kartal’dan Cengiz Ünder ve Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

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İsmail Kartal’dan Cengiz Ünder ve Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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İsmail Kartal’dan Cengiz Ünder ve Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

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İsmail Kartal’dan Cengiz Ünder ve Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

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İsmail Kartal’dan Cengiz Ünder ve Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı 11’i

FRED VE CENGİZ SAHNE ALACAK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak.