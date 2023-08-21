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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız eldiven İstanbul'a geliyor...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, 2. hafta maçı için Samsun'un yolunu tuttu. Transfer döneminde hareketli günler geçiren Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu yıldız kaleci ile anlaşmak üzere. Başarılı eldivenin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.08.2023 00:27 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 00:33
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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız eldiven İstanbul’a geliyor...

İsmail Kartal önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, mücadelelerine Avrupa arenasında başladı.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız eldiven İstanbul’a geliyor...

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılım hakkı elde eden temsilcimiz sırasıyla; Zimbru ve Maribor'u kupanın dışına itti.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız eldiven İstanbul’a geliyor...

Ayrıca sarı-lacivertli ekip, gruplara katılım için son adım olan Play-Off turunda Twente ile eşleşti.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız eldiven İstanbul’a geliyor...

Kanarya rakibi ile ilk maçına 24 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız eldiven İstanbul’a geliyor...

LİGE 3 PUANLI BAŞLANGIÇ

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık hasretini bu sezon dindirmek istiyor.