Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız eldiven İstanbul'a geliyor...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, 2. hafta maçı için Samsun'un yolunu tuttu. Transfer döneminde hareketli günler geçiren Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu yıldız kaleci ile anlaşmak üzere. Başarılı eldivenin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar…