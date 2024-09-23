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Haberler Galeri İngiliz devi Barış Alper Yılmaz'a servet ödeyecek! Ara transfer döneminde...

İngiliz devi Barış Alper Yılmaz'a servet ödeyecek! Ara transfer döneminde...

Süper Lig'de sezona bomba gibi giriş yapan Galatasaray, son maçında derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Başkan Dursun Özbek'in takıma verdiği galibiyet primi büyük sevinç yaratırken, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için İngiliz devinin gözden çıkardığı bonservis bedeli de belli oldu. Barış Alper için ara transfer döneminde harekete geçecekler...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:47
İngiliz devi Barış Alper Yılmaz’a servet ödeyecek! Ara transfer döneminde...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yapmıştı.

İngiliz devi Barış Alper Yılmaz’a servet ödeyecek! Ara transfer döneminde...

Galatasaray Başkanı, takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı. Oyuncuların coşkusu rekor primle katlandı. Teknik heyet de futbolcuları 1 gün izinle ödüllendirdi.

İngiliz devi Barış Alper Yılmaz’a servet ödeyecek! Ara transfer döneminde...

BARIŞ ALPER'İN PEŞİNDELER!

Bu arada Galatasaray'da takımın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İngiliz devi Barış Alper Yılmaz’a servet ödeyecek! Ara transfer döneminde...

Gösterdiği performansla transfer döneminde Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper'in talipleri artıyor.

İngiliz devi Barış Alper Yılmaz’a servet ödeyecek! Ara transfer döneminde...

Barış Alper Yılmaz, Tottenham ve Brighton'ın ardından Nottingham Forest'ın da transfer listesine girdi.