23 Eylül 2024, Pazartesi
İngiliz devi Barış Alper Yılmaz'a servet ödeyecek! Ara transfer döneminde...
Süper Lig'de sezona bomba gibi giriş yapan Galatasaray, son maçında derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Başkan Dursun Özbek'in takıma verdiği galibiyet primi büyük sevinç yaratırken, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için İngiliz devinin gözden çıkardığı bonservis bedeli de belli oldu. Barış Alper için ara transfer döneminde harekete geçecekler...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:47