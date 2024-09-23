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Fenerbahçe'de Union SG maçı öncesi şok sakatlık

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'a boyun eğerek sarı-kırmızılı ekibin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe (26 Eylül 2024) akşamı Union SG ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte kritik maç öncesi flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Derbide ayakta kalan birkaç isimden biri olan Allan Saint-Maximin sakatlandığı ve son durumunun kontroller sonrası belli olacağı öğrenildi. Sakatlığı bulunan Osayi'nin ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 23.09.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:28
Fenerbahçe’de Union SG maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe'nin bu yaz transfer dönemi renklerine bağladığı Allan Saint-Maximin, derbideki performansı ile taraftarların beğenisini topladı.

Fenerbahçe’de Union SG maçı öncesi şok sakatlık

SAKATLANDI
Fransız sol kanat oyuncusu, yüksek tempoda geçirdiği maçın ardından sahayı sekerek terk etmişti.

Fenerbahçe’de Union SG maçı öncesi şok sakatlık

UNION SG MAÇI ÖNCESİ DURUMU BELİRSİZ
Allan Saint-Maximin'in sakatlığı, Avrupa Ligi karşılaşması öncesi yapılacak olan kontroller doğrultusunda netlik kazanacak.

Fenerbahçe’de Union SG maçı öncesi şok sakatlık

Avrupa Ligi'nde Jose Mourinho yönetiminde ilk mücadelesine çıkacak olan sarı lacivertlilerde hedef, eşleşmelerden galibiyet ile ayrılıp doğrudan son 16 turuna kalmak.

Fenerbahçe’de Union SG maçı öncesi şok sakatlık

OSAYI'DEN SEVİNDİRİCİ HABER
NTV Spor'da yer alan habere göre öte yandan bir süredir bireysel çalışan ve sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel'den de sevindiren haber geldi.