23 Eylül 2024, Pazartesi
Fenerbahçe'de Union SG maçı öncesi şok sakatlık
Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'a boyun eğerek sarı-kırmızılı ekibin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe (26 Eylül 2024) akşamı Union SG ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte kritik maç öncesi flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Derbide ayakta kalan birkaç isimden biri olan Allan Saint-Maximin sakatlandığı ve son durumunun kontroller sonrası belli olacağı öğrenildi. Sakatlığı bulunan Osayi'nin ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 23.09.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:28