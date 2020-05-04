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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
Arjantinli efsane santrfor Hernan Crespo, France Football'a röportaj verdi. Yaşadıklarını, kariyerinin dönüm noktalarını, en beğendiği futbolcuları açıklayan Crespo muhtelif birçok konuya değindi. Crespo'nun France Football'a verdiği röportajda Galatasaray itirafı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 04.05.2020 02:10 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 02:20
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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!