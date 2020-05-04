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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!

Arjantinli efsane santrfor Hernan Crespo, France Football'a röportaj verdi. Yaşadıklarını, kariyerinin dönüm noktalarını, en beğendiği futbolcuları açıklayan Crespo muhtelif birçok konuya değindi. Crespo'nun France Football'a verdiği röportajda Galatasaray itirafı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 02:10 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 02:20
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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!

Arjantin'in efsane futbolcularından Hernan Crespo, Parma forması giyerken Galatasaray'a karşı oynadığı maçı unutamadığını belirtti.

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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!

France Football'a önemli açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, futbol kariyerinde unutamadığı fazlaca anı olduğunu belirtirken Tardini Stadyumu'nda oynadıkları Galatasaray maçına da değindi.

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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!

1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etmişti. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!

Crespo o maçla ilgili olarak "Parma'daki ilk golümü, Tardini Stadı'nda Galatasaray'a attım. O golü unutamıyorum, çok güzel bir andı" ifadelerini kullandı.

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Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
Hernan Crespo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!

Unutamadığı anlara yönelik soruya cevap verirken Arjantinli Crespo, İstanbul'da oynanan finalle ilgili flaş ifadeler kullandı.