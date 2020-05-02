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Galatasaray'da Donk ile ilgili flaş karar

Galatasaray'da bir zamanlar kadro dışı bırakılan ve istenmeyen adam ilan edilen Donk adeta Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte yeniden doğdu. İlerleyen yaşına rağmen Terim'in verdiği şansları iyi değerlendiren futbolcuyla ilgili sözleşme uzatılması düşünülüyor. İşte Terim'in jokeri olan isme verilecek ücret...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 10:48
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Galatasaray'da Donk ile ilgili flaş karar

Ryan Donk, Galatasaray'da adeta küllerinden doğdu. Dün ıslıklanan isim, bugün alkışlanıyor, yaşına rağmen kalması isteniyor.

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Galatasaray'da Donk ile ilgili flaş karar

32'SİNDEN SONRA DEĞER KAZANDI
Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen hayal kırıklığı yaratan, taraftarın top ayağına geldiğinde ıslıkladığı, kulübün ücretinin büyük kısmını verip kiralamaya çalıştığı ama takım bulamayan Donk, 32'sinden sonra değer kazandı. Üstelik para da kazandı.

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Galatasaray'da Donk ile ilgili flaş karar

ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ ROL OYNADI
Fatih Terim'in 2017-2018 sezonunun ilk yarısının bitmesine 1 hafta kala göreve gelmesiyle Donk'un kaderi de değişti.

O gün 28 kişilik kadroda bile yer bulamayan Hollandalı oyuncu, hem sezonun ikinci yarısında hem de geçen sezon ki şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

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Galatasaray'da Donk ile ilgili flaş karar

MAAŞI 1.2 MİLYON EURO'YA ÇEKİLECEK
Terim'le beraber önce yarım sezonluk performansıyla yeni sözleşmeyi kapan Donk iki yıldır 2.2 milyon euro kazandı. Sözleşmesi bu yaz biten 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 senelik yeni bir kontrat yapılması planlanıyor.

Tecrübeli futbolcunun maaşı ise yeni sözleşme ile 1.2 milyon euroya çekileceği belirtildi.

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Galatasaray'da Donk ile ilgili flaş karar

TERİM'İN JOKERİ
Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan, orta saha oyuncusu olmasına bazen forvet, yeri geldiğinde de stoper oynayan Donk, Luyindama'nın ağır sakatlığından sonra defansın lideri olmuştu.