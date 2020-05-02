Galatasaray'da Donk ile ilgili flaş karar

MAAŞI 1.2 MİLYON EURO'YA ÇEKİLECEK

Terim'le beraber önce yarım sezonluk performansıyla yeni sözleşmeyi kapan Donk iki yıldır 2.2 milyon euro kazandı. Sözleşmesi bu yaz biten 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 senelik yeni bir kontrat yapılması planlanıyor.

Tecrübeli futbolcunun maaşı ise yeni sözleşme ile 1.2 milyon euroya çekileceği belirtildi.