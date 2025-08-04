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Harry Potter Fenerbahçe'de! Cimbom'un payı belli oldu

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle kanat hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. Bu transferle birlikte Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a da ödeme yapacak. İşte transferin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 04.08.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:51
Harry Potter Fenerbahçe’de!

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Harry Potter Fenerbahçe’de!

MİLLİ FUTBOLCUYLA 4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sol kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Harry Potter Fenerbahçe’de!

Kerem Aktürkoğlu, transferin tamamlanması durumunda 5 milyon Euro yıllık ücret ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak.

Harry Potter Fenerbahçe’de!

Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Harry Potter Fenerbahçe’de!

MOURİNHO AKTÜRKOĞLU'NDA ISRARCI

Öte yandan bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oldukça istekli olduğu öğrenildi.

Harry Potter Fenerbahçe’de!

GALATASARAY'IN SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAYI BULUNUYORDU

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki sarı-kırmızılıların, milli futbolcunun sonraki satışının karından yüzde 10 payı bulunuyor.

Harry Potter Fenerbahçe’de!

CİMBOM'UN NE KADAR KAZANACAĞI BELLİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu transferinin iddia edildiği gibi 25 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyon euro girecek. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında göndermişti.

Harry Potter Fenerbahçe’de!

Geride kalan 2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.