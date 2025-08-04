04 Ağustos 2025, Pazartesi
Harry Potter Fenerbahçe'de! Cimbom'un payı belli oldu
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle kanat hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. Bu transferle birlikte Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a da ödeme yapacak. İşte transferin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 04.08.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:51