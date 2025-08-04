Harry Potter Fenerbahçe'de! Cimbom'un payı belli oldu

CİMBOM'UN NE KADAR KAZANACAĞI BELLİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu transferinin iddia edildiği gibi 25 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyon euro girecek. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında göndermişti.