Fenerbahçe ile Beşiktaş Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için transfer yarışına girdi. İspanyol ekibinin 40 milyon eurodan açtığı pazarlıkta indirime gidebileceği, Norveçli golcünün ise Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.
Süper Lig’in iki devi, golcü transferinde aynı yıldız için karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.
Transfer iddialarına göre Atletico Madrid, Norveçli golcünün ayrılığına uygun şartların oluşması halinde izin vermeye hazırlanıyor. İspanyol ekibinin pazarlıklara 40 milyon avro seviyesinden başladığı, ancak bu rakamda indirime gidebileceği iddia edildi.
FENERBAHÇE'DEN MADRİD ÇIKARMASI
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ismi yeniden transfer gündeminin ilk sıralarına yükseldi.
Cihan Kamer’in hafta başında gerçekleştirdiği Madrid ziyaretinde Norveçli santrforun durumuna ilişkin temas kurduğu öne sürüldü. Atletico Madrid cephesinden gelen ilk yaklaşımın olumlu olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız futbolcunun transfer şartlarını öğrenerek pazarlık zeminini oluşturduğu belirtildi.
ATLETICO MADRİD 40 MİLYON AVRO İSTİYOR
Haberde yer alan iddiaya göre Atletico Madrid, Sörloth için 40 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe cephesi ise İspanyol kulübünün istediği rakamı daha aşağıya çekebileceğine inanıyor. Taraflar arasında resmi anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.
VLAHOVIC İDDİASI PAZARLIĞI HIZLANDIRABİLİR
Atletico Madrid'in Sörloth'un ayrılığına sıcak bakmasının arkasında Dusan Vlahovic transferinin bulunduğu öne sürüldü.
İspanyol ekibinin Sırp santrforla prensip anlaşmasına vardığı ve önce Sörloth’u satarak ardından Vlahovic transferini tamamlamayı planladığı iddia edildi.
Ancak Atletico Madrid veya Vlahovic cephesinden prensip anlaşmasını doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Alexander Sörloth için harekete geçen tek Süper Lig kulübünün Fenerbahçe olmadığı ileri sürüldü.
Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın da 30 yaşındaki golcünün şartlarını araştırdığı ve transfer için masada bulunduğu belirtildi.
Siyah-beyazlıların Norveçli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, ancak kulüpler arasında henüz resmi bir anlaşma olmadığı kaydedildi.
SÖRLOTH TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK
2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de dikkat çeken bir performans sergileyen Sörloth'un Türkiye seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.
Norveçli golcünün Atletico Madrid'den ayrılık ihtimaline açık olduğu ve transfer şartlarının oluşması halinde yeniden Süper Lig'de forma giyebileceği iddia edildi.
FENERBAHÇE AVANTAJLI MI?
Transfer yarışında Fenerbahçe'nin daha yüksek maaş teklifi sunma ihtimali ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle avantajlı olduğu ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın da transfer şartlarını zorlamaya hazır olduğu belirtilirken sürecin Atletico Madrid'in bonservis beklentisine göre şekillenmesi bekleniyor.
Sörloth transferiyle ilgili Fenerbahçe, Beşiktaş veya Atletico Madrid tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.