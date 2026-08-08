Siyah-beyazlıların Norveçli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, ancak kulüpler arasında henüz resmi bir anlaşma olmadığı kaydedildi.

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın da 30 yaşındaki golcünün şartlarını araştırdığı ve transfer için masada bulunduğu belirtildi.

Norveçli golcünün Atletico Madrid'den ayrılık ihtimaline açık olduğu ve transfer şartlarının oluşması halinde yeniden Süper Lig'de forma giyebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE AVANTAJLI MI?

Transfer yarışında Fenerbahçe'nin daha yüksek maaş teklifi sunma ihtimali ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle avantajlı olduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın da transfer şartlarını zorlamaya hazır olduğu belirtilirken sürecin Atletico Madrid'in bonservis beklentisine göre şekillenmesi bekleniyor.

Sörloth transferiyle ilgili Fenerbahçe, Beşiktaş veya Atletico Madrid tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.