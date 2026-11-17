Galatasaray'da bir rüya daha gerçek oluyor! Gözler İtalya'dan gelecek haberde

Manchester United'da teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Mauricio Pochettino'nun ilk transfer talebi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak tarihi bir fırsatın kapısını araladı.

İLK TRANSFER TALEBİ NICO PAZ İDDİASI Kabus gibi başlayan sezonun ardından Michael Carrick'in görevine son veren Kırmızı Şeytanlar, 19 Kasım'da ABD Milli Takımı'ndan ayrılarak göreve başlayacak Mauricio Pochettino ile anlaşma sağladı. Kadro planlaması için erkenden kolları sıvayan Arjantinli teknik adamın yönetimden ilk talebinin, İtalya'nın Como ekibinde forma giyen 22 yaşındaki vatandaşı Nico Paz'ın transfer edilmesi olduğu öğrenildi.

ARA TRANSFERDE AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester United'ın Nico Paz'ı kadrosuna katması halinde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bruno Fernandes ile ara transfer döneminde yollarını ayırma ihtimali son derece yüksek görülüyor.

LEAO, VATANDAŞINI İKNA ETMEK İÇİN DEVREYE GİREBİLİR İngiltere'deki bu süreci anbean takip eden sarı-kırmızılı yönetim transfer için beklerken Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun da vatandaşını ikna etmek adına devreye girmeye hazır olduğu belirtildi.

BRUNO FERNANDES'İN 341 MAÇLIK KARNESİ 2019-2020 sezonunun devre arasında 65 milyon euro karşılığında Sporting'den Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes, sekizinci sezonunu geçirdiği ve kaptanlığını üstlendiği İngiliz ekibinde bugüne kadar 341 resmi maça çıktı. Portekizli futbolcu, 113 gol ve 111 asistle toplam 224 gole doğrudan katkı sağladı.

PREMIER LİG'DE İKİ KEZ SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLDİ



Bruno Fernandes, 2019-2020 ve 2025-2026 sezonlarında İngiltere Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçilme başarısı gösterdi.