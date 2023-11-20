20 Kasım 2023, Pazartesi
Galatasaray'ın yıldızının peşine düştüler! İtalyan devleri sırada
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe ile paylaşan, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkma iddiasını son 2 maça taşıyan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna ocak ayında yeni takviyeler yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin Türk yıldızı için İtalyan devleri sıraya girdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 10:07
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