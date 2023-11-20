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Galatasaray'ın yıldızının peşine düştüler! İtalyan devleri sırada

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe ile paylaşan, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkma iddiasını son 2 maça taşıyan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna ocak ayında yeni takviyeler yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin Türk yıldızı için İtalyan devleri sıraya girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 10:07
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Galatasaray’ın yıldızının peşine düştüler! İtalyan devleri sırada

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

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Galatasaray’ın yıldızının peşine düştüler! İtalyan devleri sırada

Cimbom, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalsa da 10 maçlık bir galibiyet serisi elde etti.

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Galatasaray’ın yıldızının peşine düştüler! İtalyan devleri sırada

Galatasaray'ın bu serisi Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan ve 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından sona ermişti.

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Galatasaray’ın yıldızının peşine düştüler! İtalyan devleri sırada

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e sahasında 3-1 deplasmanda 2-1'lik skorla kaybetmişti.

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Galatasaray’ın yıldızının peşine düştüler! İtalyan devleri sırada

Galatasaray bu maçlardan mağlup ayrılsa da oynanan futbol, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni kazandı.