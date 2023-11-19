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Erden Timur sol beki İtalya'da buldu! Victor Nelsson'a sürpriz talip...
Yeni sezona Süper Lig'de ve Avrupa'da bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, kadrosundaki yıldız futbolcuları ile gözleri dolduruyor. Ara transfer döneminde çilek transferi ile kadrosundaki son pürüzleri gidermenin yoluna giren Cimbom'da sol bek transferi öncelikle olacak. Angelino ve Kazımcan'ın beklentileri tam anlamıyla karşılayamaması üzerine harekete geçen Timur, rotayı İtalya'ya kırdı. Öte yandan Davinson Sanchez'in formayı kapmasının ardından yedek rotasyonu olarak görülen Victor Nelsson'a ise Ada'dan talip çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.11.2023 19:46Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 20:04