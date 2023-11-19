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Erden Timur sol beki İtalya'da buldu! Victor Nelsson'a sürpriz talip...

Yeni sezona Süper Lig'de ve Avrupa'da bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, kadrosundaki yıldız futbolcuları ile gözleri dolduruyor. Ara transfer döneminde çilek transferi ile kadrosundaki son pürüzleri gidermenin yoluna giren Cimbom'da sol bek transferi öncelikle olacak. Angelino ve Kazımcan'ın beklentileri tam anlamıyla karşılayamaması üzerine harekete geçen Timur, rotayı İtalya'ya kırdı. Öte yandan Davinson Sanchez'in formayı kapmasının ardından yedek rotasyonu olarak görülen Victor Nelsson'a ise Ada'dan talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 20:04
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Erden Timur sol beki İtalya’da buldu! Victor Nelsson’a sürpriz talip...

Galatasaray'da Davinson Sanchez transferinin ardından gölgede kalan ve devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'a İngiltere'den bir talip çıktı.

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Erden Timur sol beki İtalya’da buldu! Victor Nelsson’a sürpriz talip...

Okan Buruk'un düzenli olarak ilk 11'de düşünmediği Nelsson'un kiralanmasına yönetim sıcak bakıyor. Cimbom, Danimarkalı stoperi önce kiralamayı, sezon sonunda da satmayı hedefliyor.

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Erden Timur sol beki İtalya’da buldu! Victor Nelsson’a sürpriz talip...

Önceki sezon daha aktif görev alan ve 35 maça çıkan Nelsson, bu sezon ise istediği şekilde süre alamıyor. Galatasaray formasıyla bu sezon 15 maçın 11'inde başlangıç kadrosunda şans bulan Nelsson, 1015 dakika sahada kaldı.

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Erden Timur sol beki İtalya’da buldu! Victor Nelsson’a sürpriz talip...

ADA'DAN SÜRPRİZ TALİP

Premier Lig ekiplerinden Luton Town, 25 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kiralamak istiyor. Ancak Nelsson'un alt sıralarda yer alması ve küme düşme riski nedeniyle Luton Town'a gitmeye olumlu yaklaşmadığı öğrenildi.

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Erden Timur sol beki İtalya’da buldu! Victor Nelsson’a sürpriz talip...

Danimarka Milli Takımı'nda da eskisi kadar gözde olmayan Nelsson'un Aslan ile kontratı 2026'ya kadar sürüyor. Kopenhag'a bonservisi için 7 milyon Euro ödeneceği duyurulan Victor Nelsson, G.Saray'da yıllık 1.3 milyon Euro gelir elde ediyor.