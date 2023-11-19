Erden Timur sol beki İtalya’da buldu! Victor Nelsson’a sürpriz talip...

Danimarka Milli Takımı'nda da eskisi kadar gözde olmayan Nelsson'un Aslan ile kontratı 2026'ya kadar sürüyor. Kopenhag'a bonservisi için 7 milyon Euro ödeneceği duyurulan Victor Nelsson, G.Saray'da yıllık 1.3 milyon Euro gelir elde ediyor.