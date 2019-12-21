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Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak rakibini İzmir'den eli boş gönderdi. Galatasaray bu mağlubiyetle, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu haftada zirve yolunda darbe aldı. Sarı-kırmızılı takımda performansıyla beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu için flaş sözler kullanıldı. Falcao'ya bilerek pas atmadığı iddiası gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 21.12.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 22:57
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