Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak rakibini İzmir'den eli boş gönderdi. Galatasaray bu mağlubiyetle, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu haftada zirve yolunda darbe aldı. Sarı-kırmızılı takımda performansıyla beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu için flaş sözler kullanıldı. Falcao'ya bilerek pas atmadığı iddiası gündeme oturdu.