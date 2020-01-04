Galatasaray'ın yeni yıldızı Marcelo Saracchi aile babası çıktı!

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Sarı kırmızılılar resmi transfer dönemi başlamasına sayılı günler kala Marcelo Saracchi ve eski yıldızı Onyekuru ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Marcelo Saracchi ile ilgili merak ettiklerini ararken genç yıldızın aile babası olduğu ortaya çıktı. İşte başta Saracchi olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





