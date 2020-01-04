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Galatasaray'ın yeni yıldızı Marcelo Saracchi aile babası çıktı!

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Sarı kırmızılılar resmi transfer dönemi başlamasına sayılı günler kala Marcelo Saracchi ve eski yıldızı Onyekuru ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Marcelo Saracchi ile ilgili merak ettiklerini ararken genç yıldızın aile babası olduğu ortaya çıktı. İşte başta Saracchi olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 10:24
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Galatasaray'ın yeni yıldızı Marcelo Saracchi aile babası çıktı!

Süper Lig'in ilk yarısında beklenen performansın uzağında kalan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları hızlı başladı.

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Galatasaray'ın yeni yıldızı Marcelo Saracchi aile babası çıktı!

Sarı kırmızılılar transfer döneminin resmen başlamasına sayılı saatler kala Marcelo Saracchi ile Onyekuru ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar yeni oyuncuları hakkında merak ettiklerine internette cevap ararken, 21 yaşındaki Uruguaylı yıldızı evli ve çocuğu olduğunu öğrendi. İşte başta Saracchi olmak üzere birçok ünlü futbolcunun eşi ve sevgilileri.

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Galatasaray'ın yeni yıldızı Marcelo Saracchi aile babası çıktı!

Marcelo Saracchi

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Galatasaray'ın yeni yıldızı Marcelo Saracchi aile babası çıktı!

Marcelo Saracchi

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Galatasaray'ın yeni yıldızı Marcelo Saracchi aile babası çıktı!

Marcelo Saracchi