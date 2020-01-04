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Galatasaray peşinden koşuyordu Fenerbahçte transfer ediyor
Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans gösteren Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları başladı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın bir dönem çok istediği golcü oyuncuyu renklerine katmak üzere olduğu iddia edildi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Giriş Tarihi: 04.01.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 09:39
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