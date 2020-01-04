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Galatasaray peşinden koşuyordu Fenerbahçte transfer ediyor

Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans gösteren Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları başladı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın bir dönem çok istediği golcü oyuncuyu renklerine katmak üzere olduğu iddia edildi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 04.01.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 09:39
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Galatasaray peşinden koşuyordu Fenerbahçte transfer ediyor

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı lacivertliler, şampiyon olmak için sağlam adımlar atıyor.

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Galatasaray peşinden koşuyordu Fenerbahçte transfer ediyor

Sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 31 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Galatasaray peşinden koşuyordu Fenerbahçte transfer ediyor

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, transferde talimatları verdi.

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Galatasaray peşinden koşuyordu Fenerbahçte transfer ediyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Galatasaray peşinden koşuyordu Fenerbahçte transfer ediyor

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Ersun Yanal, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.