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Galatasaray'dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde dünya yıldızlarını kadrosuna katarken; transferin son günlerinde yeni bir fırsat daha kolluyor. Sarı-kırmızılı ekipte transferden sorumlu olan yönetici Erden Timur'un Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdiği ve son günlerde bir hamle daha yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2023 21:48 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 21:48
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Galatasaray’dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe’nin eski yıldızını gözüne kestirdi

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe’nin eski yıldızını gözüne kestirdi

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızlarıyla donatmıştı.

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Galatasaray’dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe’nin eski yıldızını gözüne kestirdi

Cimbom özellikle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasıyla birlikte 2 flaş hamleye imza attı.

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Galatasaray’dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe’nin eski yıldızını gözüne kestirdi

Yönetim, stoper ile orta saha eksikliğini Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele tamamladı.

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Galatasaray’dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe’nin eski yıldızını gözüne kestirdi

Aslan yaz transfer döneminde ise Günay Güvenç, Bakambu, Angelino, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Tete, Zaha ve Halil Dervişoğlu gibi isimleri kadrosuna kattı.