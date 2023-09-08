08 Eylül 2023, Cuma
Galatasaray'dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde dünya yıldızlarını kadrosuna katarken; transferin son günlerinde yeni bir fırsat daha kolluyor. Sarı-kırmızılı ekipte transferden sorumlu olan yönetici Erden Timur'un Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdiği ve son günlerde bir hamle daha yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2023 21:48 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 21:48
- 1
- 34
- 2
- 34
- 3
- 34
- 4
- 34
- 5
- 34