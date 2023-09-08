Galatasaray'dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde dünya yıldızlarını kadrosuna katarken; transferin son günlerinde yeni bir fırsat daha kolluyor. Sarı-kırmızılı ekipte transferden sorumlu olan yönetici Erden Timur'un Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdiği ve son günlerde bir hamle daha yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...