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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye "Tank" gibi Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...

Fenerbahçe'ye "Tank" gibi Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...

Fenerbahçe'nin, Ugarte transferi sonrası 11'deki yerini kaybeden Danilo Pereira'nın durumu belirsizliğini koruyor. PSG'den gelecek yanıtı beklemeye başladığı bildiriliyor. Öte yandan, Manchester United'ın orta sahadaki yıldızı için de son kararı İsmail Kartal'ın vereceği belirtiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 14:01
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Fenerbahçe’ye Tank Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...

Fenerbahçe, 6 numara pozisyonu için arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu bağlamda, Fransız devi PSG ve Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldızları gündeme geldi. Sarı-Lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararına bağlı olarak, bu iki yıldızdan birini kadrosuna katmaya çalışacak. İşte transfer gelişmeleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’ye Tank Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...

Fenerbahçe, orta saha bölgesindeki takviye arayışlarına devam ederken, Manchester United'dan ayrılamayan Donny van de Beek'i kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.

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Fenerbahçe’ye Tank Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...

Hollandalı oyuncu, ofansif yetenekleriyle öne çıksa da Fenerbahçe'nin defansif bir oyuncu arayışına daha uygun görünmüyor. Ancak, teknik direktör İsmail Kartal'ın Fred'i orta sahanın merkezinde kullanma stratejisi, Van de Beek'in transferine olanak sağlayabilir.

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Fenerbahçe’ye Tank Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...

Özellikle Fred'in biraz daha geride oynaması durumunda, Van de Beek'in mevcut rolünü üstlenebileceği düşünülüyor. Bu nedenle transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği İsmail Kartal'ın kararına bağlı görünüyor.

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Fenerbahçe’ye Tank Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...

DANİLO PEREİRA GÜNDEME GELDİ

Ayrıca, Rade Krunic transferinin gerçekleşmemesi sonrasında Fenerbahçe, 6 numara pozisyonu için alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Danilo Pereira'nın da transfer listesine dahil olduğu belirtiliyor.