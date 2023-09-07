Fenerbahçe'ye "Tank" gibi Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...

Fenerbahçe, 6 numara pozisyonu için arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu bağlamda, Fransız devi PSG ve Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldızları gündeme geldi. Sarı-Lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararına bağlı olarak, bu iki yıldızdan birini kadrosuna katmaya çalışacak. İşte transfer gelişmeleri!