07 Eylül 2023, Perşembe
Fenerbahçe'ye "Tank" gibi Portekizli orta saha! Rakipler duvarı aşamayacak! 30 milyon euroyu gördü...
Fenerbahçe'nin, Ugarte transferi sonrası 11'deki yerini kaybeden Danilo Pereira'nın durumu belirsizliğini koruyor. PSG'den gelecek yanıtı beklemeye başladığı bildiriliyor. Öte yandan, Manchester United'ın orta sahadaki yıldızı için de son kararı İsmail Kartal'ın vereceği belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 07.09.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 14:01
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