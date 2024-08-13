Arda Güler listeye damga vurdu! Dünyanın heyecan verici 50 genç yeteneği belli oldu! Endrick, Zaire-Emery hepsini solladı...

Son dönemin en parlak futbol yıldızlarından biri olan Arda Güler, EURO 2024'teki etkileyici performansıyla büyük bir çıkış yakaladı. Milli takımımızın genç yeteneği, turnuvadaki başarısıyla Real Madrid taraftarlarının da önümüzdeki sezon için büyük bir beklenti içerisine girmesine sebep oldu. FourFourTwo dergisi, futbol dünyasının en heyecan verici genç yeteneklerini duyurdu ve Arda Güler bu prestijli listede kendine zirvede bir yer buldu. Arda'nın uluslararası arenadaki bu başarısı, gelecekteki performansı hakkında da heyecanı arttı. İşte dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği...