13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Arda Güler listeye damga vurdu! Dünyanın heyecan verici 50 genç yeteneği belli oldu! Endrick, Zaire-Emery hepsini solladı...

Arda Güler listeye damga vurdu! Dünyanın heyecan verici 50 genç yeteneği belli oldu! Endrick, Zaire-Emery hepsini solladı...

Türkiye'nin milli gururu Arda Güler, Real Madrid sonrası EURO 2024'te de ay-yıldızlı forma altında sergilediği performansla turnuvaya damga vurmuştu. Yeni sezonda İspanya La Liga'ya da damga vurması beklenen genç yıldızın önümüzdeki yıllarda adından çok daha fazla söz ettireceği düşünülüyor. Spor kamuoyunun önde gelen yayın organlarından FourFourTwo dergisi de en heyecan verici genç yetenekleri derlediği listede Arda Güler'e yer verdi. Peki Arda Güler listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en heyecan verici 50 genç yetenekli futbolcusu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:40
Arda Güler listeye damga vurdu! Dünyanın heyecan verici 50 genç yeteneği belli oldu! Endrick, Zaire-Emery hepsini solladı...

Son dönemin en parlak futbol yıldızlarından biri olan Arda Güler, EURO 2024'teki etkileyici performansıyla büyük bir çıkış yakaladı. Milli takımımızın genç yeteneği, turnuvadaki başarısıyla Real Madrid taraftarlarının da önümüzdeki sezon için büyük bir beklenti içerisine girmesine sebep oldu. FourFourTwo dergisi, futbol dünyasının en heyecan verici genç yeteneklerini duyurdu ve Arda Güler bu prestijli listede kendine zirvede bir yer buldu. Arda'nın uluslararası arenadaki bu başarısı, gelecekteki performansı hakkında da heyecanı arttı. İşte dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği...

Arda Güler listeye damga vurdu! Dünyanın heyecan verici 50 genç yeteneği belli oldu! Endrick, Zaire-Emery hepsini solladı...

1. Lamine Yamal
Kulüp: Barselona

Arda Güler listeye damga vurdu! Dünyanın heyecan verici 50 genç yeteneği belli oldu! Endrick, Zaire-Emery hepsini solladı...

2. Arda Guler
Kulübü: Real Madrid

Dergide 2. sırada yer alan Arda Güler için "Real Madrid'deki ilk sezonunun yarısını kaçırdı, 12 maça çıktı ve 6 gol attı. Bu çocukta özel bir şey var, Euro 2024'te sol ayağıyla her topa vuruşunda seyircileri koltuklarından kaldırdı. Topa asla boşa dokunmuyor ve hareketleri mükemmel." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler listeye damga vurdu! Dünyanın heyecan verici 50 genç yeteneği belli oldu! Endrick, Zaire-Emery hepsini solladı...

3. Warren Zaire-Emery
Kulüp: Paris Saint-Germain

Arda Güler listeye damga vurdu! Dünyanın heyecan verici 50 genç yeteneği belli oldu! Endrick, Zaire-Emery hepsini solladı...

4. Endrick
Kulübü: Real Madrid