13 Ağustos 2024, Salı
Arda Güler listeye damga vurdu! Dünyanın heyecan verici 50 genç yeteneği belli oldu! Endrick, Zaire-Emery hepsini solladı...
Türkiye'nin milli gururu Arda Güler, Real Madrid sonrası EURO 2024'te de ay-yıldızlı forma altında sergilediği performansla turnuvaya damga vurmuştu. Yeni sezonda İspanya La Liga'ya da damga vurması beklenen genç yıldızın önümüzdeki yıllarda adından çok daha fazla söz ettireceği düşünülüyor. Spor kamuoyunun önde gelen yayın organlarından FourFourTwo dergisi de en heyecan verici genç yetenekleri derlediği listede Arda Güler'e yer verdi. Peki Arda Güler listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en heyecan verici 50 genç yetenekli futbolcusu...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:40