Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında rotasını Real Madrid'e çevirdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fransız orta saha Eduardo Camavinga'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi orta saha arayışında Eduardo Camavinga'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başladı.

MADRID KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR Transfer iddialarında, Real Madrid'in de kiralama formülüne sıcak baktığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanmasının beklendiği ifade edildi. Kulüplerden transfer sürecine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

BURUK ONAY VERDİ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Camavinga'nın transferine olumlu yaklaşıyor. Fransız futbolcunun hem orta sahada hem de sol bekte görev yapabilmesi, teknik heyetin değerlendirmesinde önemli bir avantaj olarak görülüyor. Buruk'un yeni sezonda orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek istediği, bu nedenle Camavinga ismine onay verdiği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Camavinga'nın güncel piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu ifade edildi.