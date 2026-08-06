CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında rotasını Real Madrid'e çevirdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fransız orta saha Eduardo Camavinga'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 1

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi orta saha arayışında Eduardo Camavinga'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 2

MADRID KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Transfer iddialarında, Real Madrid'in de kiralama formülüne sıcak baktığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanmasının beklendiği ifade edildi. Kulüplerden transfer sürecine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 3

BURUK ONAY VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Camavinga'nın transferine olumlu yaklaşıyor. Fransız futbolcunun hem orta sahada hem de sol bekte görev yapabilmesi, teknik heyetin değerlendirmesinde önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Buruk'un yeni sezonda orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek istediği, bu nedenle Camavinga ismine onay verdiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 4

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Camavinga'nın güncel piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 5

Fransız yıldız kariyerinde ağırlıklı olarak 6 ve 8 numara pozisyonlarında forma giyerken, gerektiğinde sol bekte de görev alabiliyor.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 6

KARİYERİNDE ÇOK SAYIDA KUPA BULUNUYOR

Eduardo Camavinga, genç yaşına rağmen Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 7

Fransa Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi, Rennes formasıyla ise Fransa Kupası sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 8

SON KARAR TEKNİK HEYETTE

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Camavinga'nın geleceği konusunda son değerlendirmeyi yapacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 9

Mourinho'nun kararının ardından transfer sürecinin netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı. Bu konuda kulüpten resmî bir açıklama bulunmuyor.

Galatasaray'dan Eduardo Camavinga hamlesi! Kiralama planı 10
Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi
Sonraki haber
Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin