21 Temmuz 2024, Pazar
Galatasaray'da transfer krizi! İmza beklenirken iptal mi oluyor?
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, sağ bek ve orta saha transferlerinde henüz mutlu sona ulaşamadı. Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar imza atılmasını beklerken, Fransa'dan gelen şok bir haberle sarsıldı. İşte detaylar...
Giriş: 21.07.2024 10:38 Güncelleme: 21.07.2024 10:39
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