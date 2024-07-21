Galatasaray'da transfer krizi! İmza beklenirken iptal mi oluyor?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, sağ bek ve orta saha transferlerinde henüz mutlu sona ulaşamadı. Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar imza atılmasını beklerken, Fransa'dan gelen şok bir haberle sarsıldı. İşte detaylar...