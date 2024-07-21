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Galatasaray'da transfer krizi! İmza beklenirken iptal mi oluyor?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, sağ bek ve orta saha transferlerinde henüz mutlu sona ulaşamadı. Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar imza atılmasını beklerken, Fransa'dan gelen şok bir haberle sarsıldı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 10:38 Güncelleme: 21.07.2024 10:39
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Galatasaray’da transfer krizi! İmza beklenirken iptal mi oluyor?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray’da transfer krizi! İmza beklenirken iptal mi oluyor?

Şu ana kadar durgun bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar sadece Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech transferlerini açıkladı.

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Galatasaray’da transfer krizi! İmza beklenirken iptal mi oluyor?

Cimbom, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray’da transfer krizi! İmza beklenirken iptal mi oluyor?

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

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Galatasaray’da transfer krizi! İmza beklenirken iptal mi oluyor?

İkinci transferini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.