Fenerbahçe'nin transferde "Gol Kralı" planı! Mourinho'nun yeni prensi o olacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Salı günü ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak Fenerbahçe'de golcü arayışı devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Jose Mourinho'nun yıldız bir forvet istemesi üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim Süper Lig'de gol kralı olmuş bir futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar...