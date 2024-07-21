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Fenerbahçe'nin transferde "Gol Kralı" planı! Mourinho'nun yeni prensi o olacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Salı günü ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak Fenerbahçe'de golcü arayışı devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Jose Mourinho'nun yıldız bir forvet istemesi üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim Süper Lig'de gol kralı olmuş bir futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 13:35 Güncelleme: 21.07.2024 13:35
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Fenerbahçe’nin transferde Gol Kralı planı! Mourinho’nun yeni prensi o olacak

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe, çalışmaların ikinci aşamasına Avusturya'da devam etti.

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Fenerbahçe’nin transferde Gol Kralı planı! Mourinho’nun yeni prensi o olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turu için sezonu erken açacak olan sarı-lacivertliler bu süreçte 5 hazırlık maçına çıktı.

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Fenerbahçe’nin transferde Gol Kralı planı! Mourinho’nun yeni prensi o olacak

Kanarya bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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Fenerbahçe’nin transferde Gol Kralı planı! Mourinho’nun yeni prensi o olacak

Fenerbahçe sırasıyla Petrolul Ploieşti'yi 2-1 ve Strasbourg'u 4-0'lık skorla geçti.

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Fenerbahçe’nin transferde Gol Kralı planı! Mourinho’nun yeni prensi o olacak

Sarı-lacivertliler son olarak İngiltere Championship ekibi Hull City ile sahasında karşılaştı.