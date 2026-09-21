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Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Diyarbakır'da Amed Sportif'e konuk oldu. Siyah-beyazlıların kazanması veya berabere kalması halinde milli araya lider gireceği maçta Amed, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Uzaktan atılan şık gollerin yanı sıra hakem kararları ve VAR müdahalesi de maça damga vurdu. İşte spor yazarlarının maç değerlendirmeleri...

Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar... 1

Ligin 6. haftasında Beşiktaş, kazanması veya berabere kalması halinde lider olacağı maçta Amedspor'a konuk oldu. Nefes kesen mücadelenin sonunda Amed Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar... 2

LİDERLİK ELDEN KAYIP GİTTİ

Siyah-beyazlılar, beraberliğin bile liderlik için yeterli olduğu maçta Amed Sportif Faaliyetler'e mağlup oldu.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi başlayan Beşiktaş, haftaya 12 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılıların dün deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilmesiyle siyah-beyazlılara liderlik şansı doğdu.

Beşiktaş, deplasmanda ligin flaş takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu. Mücadeleyi 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, liderlik şansını kullanamadı.

Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar... 3

AMED LİGİN YENİ LİDERİ

Bu sonuçların ardından Amed Sportif Faaliyetler, milli araya averajla Galatasaray'ın önünde lider girdi.

Diyarbakır temsilcisi, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı.

İşte spor yazarlarından maç hakkında değerlendirmeler...

Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar... 4

MURAT ÖZBOSTAN: "LİDERLİK FIRSATINI KAÇIRMAMALIYDI"

"Marsilya zaferinin hemen ardından Beşiktaş, zorlu bir deplasmana çıktı. Mental olarak fazlasıyla yorgundu.. Amed, taraftarıyla bütünleşmiş, evinde adeta bir kale haline gelmiş bir takımdı. Nitekim maça fişek gibi başladılar. Önde kurdukları baskı, Beşiktaş'ın oyun kurmasını engelledi. Özellikle Salih Özcan'ın orta sahadaki top kayıpları ve savunmanın uzaktan şutlara karşı yetersiz kalması, arka arkaya iki golü getirdi. Beşiktaş topa daha fazla sahip olsa da üretemedi. Diyarbakır'daki yüksek tempo, fauller, sürekli baskı ve hızlı çıkışlar siyah-beyazlıları zorladı. İkinci yarıda biraz toparlanıp gol buldular ama savunma hataları ve geçiş oyunu zayıflığı devam etti. Kaleci Nübel, geldiğinden beri en kötü maçını oynadı. Hele üçüncü goldeki hatası inanılmazdı. Amed'in uzun mesafeden attığı goller, Beşiktaş'ı psikolojik olarak çökertti zaten. Şampiyonluk iddiası olan bir Beşiktaş için ligdeki ikinci yenilgi, tatsız bir durum!. Kazansaydı lider olacaktı ve ara tatile moral depolayarak girecekti. Bu sonuç bir dram değil ama net bir mesaj: Deplasman direnci, bireysel hataların önlenmesi ve zorlu sahalardaki disiplin hâlâ eksik. İtaliano'nun takımı formda görünüyordu ama bu maç "Herkes her maçı aynı ciddiyetle oynamalı" gerçeğini yüzlerine vurdu. Hafta F.Bahçe'ye yaradı. Bir kaos yaşayan sarı lacivertli takım önce G.Saray'ın kaybettiğini gördü. Sonra Eyüp'e 8 gol attı. Üstüne Beşiktaş yenildi. Şimdi F.Bahçe'de bayram var! Futbol böyle bir şey işte! Bu arada şunu da yazmalıyım yine Beşiktaş aleyhine hatalar yapıldı. Özellikle Vlahovic'e yapılan (35) penaltıydı. Maçın da kırılma noktasıydı!"

Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar... 5

FATİH DOĞAN: "HATALARIN BEDELİ"

"Milli ara öncesi liderlik koltuğuna kim oturacak? Sorusunun cevabı Amedspor oldu. Beşiktaş ister Amed'in ön alan baskısı deyin, ister Marsilya maçı sonrası öz güven rehaveti deyin bireysel hatalarının bedelini zorlu deplasmanda 3-2 kaybederek ödedi. Marsilya'nın yorgunluğu hissedildi. Yok desek yanlış olur. Bazen fiziksel bazen de psikolojik yansımaları olabilir. 35'teki pozisyonda Vlahovic'in bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi. Bu hakem kararı sonucu etkiledi. İlk yarının 2-0 bitmesi bunların sonucuydu. İkinci devredeki reaksiyonu özellikle son bölümdeki kazanma hırsını görünce ilk yarıda adı konulmamış bir öz güven rahatlığı hissettim. Nasıl olsa çeviririz hali. Amedspor kazanmak için elinden geleni yaptı. İlk hamlesi Beşiktaş'a kısmi ön alan baskısı yaptı. Beşiktaş topu iyi kullanarak çıkması gerekirken 2 kez Salih ve 1 defa da Rıdvan'la bireysel hatıralar yaparak 3 gol yedi. Ancak bunun arka planında bence iki nedeni vardı. Biri Cerny 11 oynarken orta sahada adam ve görev paylaşımı daha yüksekti. Poku çok fazla çizgide kaldı. Biraz daha al vere girmesi gerekiyordu. Orta saha yükü Salih'e bindi. İkincisi Djalo-Emirhan uyumu yerine Agbadou-Djalo ikilisi kademe ve topu oyuma sokmadan dağınık his verdi. Rıdvan, İlhan ve Orkun'un bu dakikalardaki alışık olmadığımız pas hataları işin tuzu biberi oldu. İlk yarının 2-0 bitmesi bunun sonucuydu. Cerny, Emirhan ve sonrasında Rashica değişiklikleri ve stoper çıkarıp orta sahayı ve forveti güçlendirme hamleleri yerindeydi. Bu Beşiktaş'ı yenmek kolay iş değil. Bu yüzden kazanan taraf oldular. Milli araya girerken liderlik koltuğuna da oturdular."

Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar... 6

MUSTAFA ÇULCU: "PENALTIYI VERMEDİ"

"Amedspor önde kontrollü ve agresif baskı yaptı. Kaleci Nübel'in topu stoperlere ve beklere oynaması sonrasında takım halinde organize şok prese başlıyorlar ve bu pres ile golleri buldular. Çabuk oyuncularla savunma arkasına koşularla kontratak tehditleri oluşturdular. Savunmada sahayı çok iyi paylaştılar ve her mevkiide bir fazlaymış gibi görüntü verdiler. Orban'ın golleri ile puanları toplayıp ligde fark yarattılar. Beşiktaş kanatları ve merkezi kullanmak istedi olmadı. Geriden iyi çıkamadı pas oyununu kuramadı. Ceza alanı dışından iki şut şok goller gününde olmayan kaleci Nübel'i ve Beşiktaş'ı şoka soktu. Değişiklikler ikinci yarıda ön alanda etkili oldu. Top kayıpları, bireysel hatalar, yorgunluk, rotasyon Beşiktaş'ın mağlubiyetini getirdi. Amedspor coşkulu oyunla galibiyeti ve liderliği elde etti. Keyifli bir maç oldu. Ali Şansalan bire bir markajlı, agresif, temaslı maçta çok koştu. Amedspor ilk golü öncesinde Salih'e faul yok gol temiz. 35'te Amedspor ceza alanında Bates-Vlahovic mücadelesinde Bates lehine bir faul uydurdu. Oysa biraz dikkatli ve cesur olsa Vlahovic'e yapılan sahada penaltı vermeliydi ve rakibini tutarak bariz gol şansını ihlalden Bates'i ihraç etmeliydi. Ama savunma lehine faulü çaldı her şeyi bitirdi. 74'te Beşiktaş penaltı bekledi devam kararı doğru. 84'te Cisse'nin ilk sarısı tartışılır ama ikinci sarıdan ihracı doğru. 90+5'te kol profesyonelce genişliyor, bariyer oluyor ve net penaltı ama veremedi. VAR müdahalesi yedi.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçında da hakem Kadir Sağlam maçın daha 30. saniyesinde pozisyonu VAR'dan daha iyi açıdan görüyor olmasına rağmen penaltıyı veremedi. VAR müdahalesi yedi. FIFA hakemine yakışmadı. Hakemlerimizin genci yaşlısı, acemisi ustası fark etmiyor. VAR'a yaslanmadan maç yönetmeyi öğrenmeliler. Penaltı öncesi Kerem'in ofsaytlık bir durumu yok. Hakemin Semedo- Yao mücadelesini avantaja bırakması doğru. Devamında Yao'nun kötü pasını Skriniar kesti, oyun devam etti ve 4. gol geldi. Gol temiz. Maçta diğer penaltı beklentilerinde devam kararları ve gol iptal kararları doğru. 88'de önce avantaja bırakması sonra Lukaku ve Anıl'a gösterdiği sarı kartlar örnek uygulamaydı."

Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar... 7

SİNAN VARDAR: "YOL KAZASI"

"Galatasaray'ın önceki gün Trabzon karşısında puan kaybetmesiyle beraber Beşiktaş, ilk milli arayı lider bitirme fırsatıyla karşılaştı. Özellikle hafta içinde coşkulu futbolla alınan Avrupa'daki ilk galibiyet, Beşiktaş'taki moralleri tamamen yükseltti. Ama şunu da belirtmekte fayda var; bu senenin şu ana kadar formda ekiplerinden biri olan Amed, zor bir deplasman. Maç beklendiği üzere yüksek tempoyla başladı. Gift Orban çok iyi bir şut attı. Salih Özcan orada tekte oynasa iyi olurdu ama kaybedilen top sonrası Amed 1-0 öne geçti. Beşiktaş tam toparlanmaya çalışırken, adeta ilk golün kopyası gibi yine uzaklardan, bu sefer Saba vurdu ve durumu 2-0'a getirdi. Beşiktaş ilk yarıda çok yorgun bir görüntü çizdi. İlk 11 şansı bulan Poku sahada yoktu. Olaitan ve Orkun da aksayınca siyah-beyazlı takımın tek umudu İlhan Fakılı'nın sürpriz atakları oldu. İlk yarı ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle biterken, Italiano da maçı kurtarmak adına ikinci yarıya Djalo, Olaitan ve Poku'yu kenara alıp Miretti, Cerny ve Emirhan'ı oyuna soktu.

Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı. Oyuna ikinci yarıda giren Miretti, Orkun'a harika bıraktı. Orkun iyi vurdu, dönen topu golcü Vlahovic tamamladı. Bu noktada golü erken bulmak Beşiktaş adına oldukça önemliydi. Golden sonra da Beşiktaş baskısını artırdı. Golü bulduktan sonra basit bir hatayla fark tekrar ikiye çıktı. Nübel'in orada Salih Özcan'a atmaması gerekiyordu. Bence golün yüzde 90'ı bu hatadan kaynaklandı. Salih Özcan'ın da orada gidip topu istememesi gerekiyordu. Burada yapılan basit hata Beşiktaş'a pahalıya mal oldu. Beşiktaş baskıyı kurarak uzatmalarda penaltı kazandı ama bu gol galibiyete yeterli olmadı. Beşiktaş, milli ara öncesi bireysel hatalarla Amedspor'a mağlup oldu ama enseyi karartmamak lazım. Bunu bir yol kazası olarak görüp milli aradan sonra Beşiktaş yoluna kazanarak devam edecektir. Diyarbakır'da Amedspor taraftarları, Beşiktaş taraftarlarını çok güzel ağırladılar. Dostluk rüzgârları esti."

Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar... 8

HAKKI YALÇIN: "HAK EDİLMİŞ YENİLGİ"

"Beşiktaş, Amedspor deplasmanında bir puan bile almış olsa ligin lideri olacaktı. Dolayısıyla Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerin buna ne kadar üzülseler haklarıdır.
Öte yandan hak edilmiş bir mağlubiyete hiçbir Beşiktaşlı çok fazla üzülmez... Yiğidin hakkını yiğide verelim; Amedspor üç puanı hak etti.

Eski Beşiktaşlı Umut, eski Sivaslı Dia Saba, Lyon, Gent, Hoffenheim, Verona derken Avrupa'da bir türlü beklenen düzeye gelemeyen Orban, üçüncü ligden alınan Khalil derken Kosovalı Besnik Hasi, elindeki malzemelerle en iyisini yapmayı bilmiş, başarmış. Tebrikler.

lk yarıda ev sahibi takım, Beşiktaş'ı adeta şaşkına çevirdi. Olaitan-Salih-Orkun üçgenini bozdukları gibi, Djalo-Agbadou arasındaki uyumsuzluğu da çok iyi değerlendirdiler.Orban'ın 30 metreden attığı gol harikaydı. Ardından benzer mesafeden bir başka şık gol geldi. Ancak bu gollerin öncesinde Beşiktaş savunmasının ciddi hataları vardı.


Önde top tutamayan, kanatlarda Poku ve Fakılı ile bir türlü adım atamayan ve Vlahovic'i aç, susuz bırakan Kartal, gollerin şokuyla soyunma odasına gitti. İkinci yarının başında Emirhan, Miretti ve Cerny'i sahaya sürdü Italiano…
Görüntü biraz olsun düzeldi. Amedsporlu oyuncular da yorulunca Vlahovic'in golü geldi.
Ardından beraberlik aranırken Beşiktaş arkada çok fazla pozisyon verdi ve kontratakla üçüncü gol geldi. Dördüncü, hatta beşinci golün yenilmesi bile işten değildi. Battı balık yan gider misali üçlü savunmaya dönen Italiano, "Ya herro, ya merro" dedi ve OH'u da sahaya attı. Penaltıyla maç 3-2'ye geldi. Daha ötesini yapmaya ise zaman yetmedi. Kartalların canları sağ olsun. Yol kazaları olacaktır."

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