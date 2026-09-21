Beşiktaş liderlik için gittiği Amed maçında mağlup: İşte spor yazarlarından yorumlar...

MUSTAFA ÇULCU: "PENALTIYI VERMEDİ" "Amedspor önde kontrollü ve agresif baskı yaptı. Kaleci Nübel'in topu stoperlere ve beklere oynaması sonrasında takım halinde organize şok prese başlıyorlar ve bu pres ile golleri buldular. Çabuk oyuncularla savunma arkasına koşularla kontratak tehditleri oluşturdular. Savunmada sahayı çok iyi paylaştılar ve her mevkiide bir fazlaymış gibi görüntü verdiler. Orban'ın golleri ile puanları toplayıp ligde fark yarattılar. Beşiktaş kanatları ve merkezi kullanmak istedi olmadı. Geriden iyi çıkamadı pas oyununu kuramadı. Ceza alanı dışından iki şut şok goller gününde olmayan kaleci Nübel'i ve Beşiktaş'ı şoka soktu. Değişiklikler ikinci yarıda ön alanda etkili oldu. Top kayıpları, bireysel hatalar, yorgunluk, rotasyon Beşiktaş'ın mağlubiyetini getirdi. Amedspor coşkulu oyunla galibiyeti ve liderliği elde etti. Keyifli bir maç oldu. Ali Şansalan bire bir markajlı, agresif, temaslı maçta çok koştu. Amedspor ilk golü öncesinde Salih'e faul yok gol temiz. 35'te Amedspor ceza alanında Bates-Vlahovic mücadelesinde Bates lehine bir faul uydurdu. Oysa biraz dikkatli ve cesur olsa Vlahovic'e yapılan sahada penaltı vermeliydi ve rakibini tutarak bariz gol şansını ihlalden Bates'i ihraç etmeliydi. Ama savunma lehine faulü çaldı her şeyi bitirdi. 74'te Beşiktaş penaltı bekledi devam kararı doğru. 84'te Cisse'nin ilk sarısı tartışılır ama ikinci sarıdan ihracı doğru. 90+5'te kol profesyonelce genişliyor, bariyer oluyor ve net penaltı ama veremedi. VAR müdahalesi yedi. Fenerbahçe-Eyüpspor maçında da hakem Kadir Sağlam maçın daha 30. saniyesinde pozisyonu VAR'dan daha iyi açıdan görüyor olmasına rağmen penaltıyı veremedi. VAR müdahalesi yedi. FIFA hakemine yakışmadı. Hakemlerimizin genci yaşlısı, acemisi ustası fark etmiyor. VAR'a yaslanmadan maç yönetmeyi öğrenmeliler. Penaltı öncesi Kerem'in ofsaytlık bir durumu yok. Hakemin Semedo- Yao mücadelesini avantaja bırakması doğru. Devamında Yao'nun kötü pasını Skriniar kesti, oyun devam etti ve 4. gol geldi. Gol temiz. Maçta diğer penaltı beklentilerinde devam kararları ve gol iptal kararları doğru. 88'de önce avantaja bırakması sonra Lukaku ve Anıl'a gösterdiği sarı kartlar örnek uygulamaydı."

SİNAN VARDAR: "YOL KAZASI" "Galatasaray'ın önceki gün Trabzon karşısında puan kaybetmesiyle beraber Beşiktaş, ilk milli arayı lider bitirme fırsatıyla karşılaştı. Özellikle hafta içinde coşkulu futbolla alınan Avrupa'daki ilk galibiyet, Beşiktaş'taki moralleri tamamen yükseltti. Ama şunu da belirtmekte fayda var; bu senenin şu ana kadar formda ekiplerinden biri olan Amed, zor bir deplasman. Maç beklendiği üzere yüksek tempoyla başladı. Gift Orban çok iyi bir şut attı. Salih Özcan orada tekte oynasa iyi olurdu ama kaybedilen top sonrası Amed 1-0 öne geçti. Beşiktaş tam toparlanmaya çalışırken, adeta ilk golün kopyası gibi yine uzaklardan, bu sefer Saba vurdu ve durumu 2-0'a getirdi. Beşiktaş ilk yarıda çok yorgun bir görüntü çizdi. İlk 11 şansı bulan Poku sahada yoktu. Olaitan ve Orkun da aksayınca siyah-beyazlı takımın tek umudu İlhan Fakılı'nın sürpriz atakları oldu. İlk yarı ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle biterken, Italiano da maçı kurtarmak adına ikinci yarıya Djalo, Olaitan ve Poku'yu kenara alıp Miretti, Cerny ve Emirhan'ı oyuna soktu. Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı. Oyuna ikinci yarıda giren Miretti, Orkun'a harika bıraktı. Orkun iyi vurdu, dönen topu golcü Vlahovic tamamladı. Bu noktada golü erken bulmak Beşiktaş adına oldukça önemliydi. Golden sonra da Beşiktaş baskısını artırdı. Golü bulduktan sonra basit bir hatayla fark tekrar ikiye çıktı. Nübel'in orada Salih Özcan'a atmaması gerekiyordu. Bence golün yüzde 90'ı bu hatadan kaynaklandı. Salih Özcan'ın da orada gidip topu istememesi gerekiyordu. Burada yapılan basit hata Beşiktaş'a pahalıya mal oldu. Beşiktaş baskıyı kurarak uzatmalarda penaltı kazandı ama bu gol galibiyete yeterli olmadı. Beşiktaş, milli ara öncesi bireysel hatalarla Amedspor'a mağlup oldu ama enseyi karartmamak lazım. Bunu bir yol kazası olarak görüp milli aradan sonra Beşiktaş yoluna kazanarak devam edecektir. Diyarbakır'da Amedspor taraftarları, Beşiktaş taraftarlarını çok güzel ağırladılar. Dostluk rüzgârları esti."