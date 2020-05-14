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Galatasaray'da Hasan Şaş neden istifa etti? Gerçekler ortaya çıkıyor

Galatasaray'da adeta istenmeyen adam ilan edilen Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde yardımcı hocalık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yönetim, hocadan ziyade bir 'futbolcu' gibi hareket eden, yabancı oyunculara karşı soğuk davranan Şaş'ın görevde kalmasını uygun bulmamıştı. Ünlü gazeteci yaptığı açıklamada Şaş'ın istifa etme sebebini duyurdu. İşte merak edilen o ayrıntılar

Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:54
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Galatasaray'da Hasan Şaş neden istifa etti? Gerçekler ortaya çıkıyor

A Spor yorumcusu ve Sabah-Fotomaç yazarı Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Türk futbolu ve Galatasaray'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da Hasan Şaş neden istifa etti? Gerçekler ortaya çıkıyor

Tüzemen, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığını duyuran yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifa sebebini de açıkladı. İşte o açıklamalar...

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Galatasaray'da Hasan Şaş neden istifa etti? Gerçekler ortaya çıkıyor

TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren, "Erteleme dersek kelimeyi doğru kullanmış olmayız çünkü belirlenmiş bir tarih değil ki erteleyelim. Çünkü 12'si, 12-19-26 gibi her hafta sonunu bununla ilgili bir tarih olarak görmek mümkün. İkincisi de hiç oynanmaması yönünde de bir karar çıkabilir" dedi. Bu sözleri nasıl yorumlarsınız?

Mete Düren'in tespitlerini dikkate almak gerekir. TFF Sağlık Kurulu'nun kulüplerin çalışma ortamı için hazırladığı kılavuza kaç kulüp uyabilir? Örneğin alt ligler kılavuzda belirtilen sağlık şartları için yeterli donanıma sahip mi?

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Galatasaray'da Hasan Şaş neden istifa etti? Gerçekler ortaya çıkıyor

Alt liglerin oynatılması zor görünüyor. Düren'in vurguladığı "Bir oyuncunun akşam eve gidip, ertesi gün tesislere gelmesiyle negatif çıkan testin bir anlamı kalmıyor" şeklindeki tespite kulak vermek gerekiyor.

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Galatasaray'da Hasan Şaş neden istifa etti? Gerçekler ortaya çıkıyor

Yani oyuncu sürekli tesislerde kalacak, dışarıyla bağlantısını koparıp izole olacak. Bu şartlar maçlar başlayıncaya kadar sadece futbolcular için değil tüm çalışanlar için geçerli olacak. Uzun kamp hayatına özellikle evli futbolcuların "Evet" demesinin zor olacağını düşünüyorum.