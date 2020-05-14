HaberlerGaleriGalatasaray'da Hasan Şaş neden istifa etti? Gerçekler ortaya çıkıyor
Galatasaray'da Hasan Şaş neden istifa etti? Gerçekler ortaya çıkıyor
Galatasaray'da adeta istenmeyen adam ilan edilen Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde yardımcı hocalık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yönetim, hocadan ziyade bir 'futbolcu' gibi hareket eden, yabancı oyunculara karşı soğuk davranan Şaş'ın görevde kalmasını uygun bulmamıştı. Ünlü gazeteci yaptığı açıklamada Şaş'ın istifa etme sebebini duyurdu. İşte merak edilen o ayrıntılar
Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:52Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:54