Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Takımdan ayrılıyor mu? Sezon başından bu yana teknik heyetin ve taraftarın tepkisini çeken Belhanda ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu, sürpriz bir şekilde takımda kalmıştı. Younes Belhanda'nın son durumu hakkında konuşan menajeri flaş açıklamalarda bulundu. Giriş Tarihi: 10.02.2020 19:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 19:53
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da 3 senedir forma giyen Younes Belhanda, performansıyla zaman zaman taraftarın tepkisini çekerken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında taraftarlar girdiği kontak soğuk rüzgarlar estirmişti.
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, taraftarın tepki gösterdiği Younes Belhanda'ya ısrarla şans vermiş ve oyuncuyu kazanmak istediğini her seferinde göstermişti. Ancak Alanyaspor maçındaki kupa maçında yaşananlar Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilirken tepkilerin odağında ise Younes Belhanda var. Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı. Bu sezon ligde sahaya çıktığı 13 maçta 3 gol atıp sadece 1 asist katkısı verebilen Belhanda, umursamaz tavırları ile de saç baş yoldurdu.
FORMAYI ZOR GÖRÜR
Maç sırasında Fatih Terim,
Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardından "Hasta… Ruh hastası ya!" derken bu sözler de gündeme damga vurdu. Sosyal medyada Fatih Terim'in sözlerine sarı- kırmızılı taraftarlar destek mesajları verirken, Faslı oyuncunun lakayıt tavırları da eleştirildi.
Bu yaşanan bütün gelişmelerden sonra
Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Jimmy Durmaz'ın menajeri Erk Toros, Ajansspor'un sorularını yanıtlarken, Belhanda ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.