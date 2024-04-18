Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Nelsson yerine dünya yıldızı! Bedavaya geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekipte bu sezonki performanslarıyla dikkat çeken Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in peşine dünya devleri takılırken; sarı-kırmızılı ekip stoperdeki alternatifini buldu. Manchester United'da forma giyen Fransız dünya yıldızı ile temasa geçen Galatasaray, bu transferi bedavaya bitirmek için aşama kaydetti. İşte detaylar...