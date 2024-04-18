18 Nisan 2024, Perşembe
Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Nelsson yerine dünya yıldızı! Bedavaya geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekipte bu sezonki performanslarıyla dikkat çeken Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in peşine dünya devleri takılırken; sarı-kırmızılı ekip stoperdeki alternatifini buldu. Manchester United'da forma giyen Fransız dünya yıldızı ile temasa geçen Galatasaray, bu transferi bedavaya bitirmek için aşama kaydetti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:39
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11