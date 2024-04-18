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Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Nelsson yerine dünya yıldızı! Bedavaya geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekipte bu sezonki performanslarıyla dikkat çeken Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in peşine dünya devleri takılırken; sarı-kırmızılı ekip stoperdeki alternatifini buldu. Manchester United'da forma giyen Fransız dünya yıldızı ile temasa geçen Galatasaray, bu transferi bedavaya bitirmek için aşama kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:39
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Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Nelsson yerine dünya yıldızı! Bedavaya geliyor

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Nelsson yerine dünya yıldızı! Bedavaya geliyor

Bu sezon Galatasaray'da gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri her geçen gün artıyor.

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Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Nelsson yerine dünya yıldızı! Bedavaya geliyor

İki stoperini de yaz transfer döneminde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılar, şimdiden stoper arayışlarına başladı.

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Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Nelsson yerine dünya yıldızı! Bedavaya geliyor

Cimbom, bu bölge için aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar...

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Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Nelsson yerine dünya yıldızı! Bedavaya geliyor

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