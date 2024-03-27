Galatasaray’da Bomba Transfer! Mertens Ayrıldı, Yerine...

Bu doğrultuda, sezon sonunda Dries Mertens'in yerine düşünülen Rafa Silva, kulübün bir numaralı gündemi haline geldi. Benfica'nın 10 numarası için 3.5 milyon Euro'luk bir teklif sunan Galatasaray, 30 yaşındaki Portekizli oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme önerdi.