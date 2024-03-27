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Galatasaray’da Bomba Transfer! Mertens Ayrıldı, Yerine...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Dries Mertens sezon sonunda takımdan ayrılacak. Belçikalı futbolcunun yerine oyuncu bakan Cimbom'un gündeminde o isim var.

Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:15
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Galatasaray’da Bomba Transfer! Mertens Ayrıldı, Yerine...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in yerine yıldız bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, transfer rotasını Portekiz'e çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Mertens'in boşluğunu doldurmak için Benfica'nın önemli bir oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’da Bomba Transfer! Mertens Ayrıldı, Yerine...

Galatasaray'da Lig Liderliği ve Mücadele Heyecanı

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da heyecan dorukta! Sarı-kırmızılılar, milli aradan sonra Atakaş Hatayspor'u konuk edecekleri zorlu mücadele öncesi flaş gelişmelere imza atıyor.

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Galatasaray’da Bomba Transfer! Mertens Ayrıldı, Yerine...

Ligde 30 hafta sonunda 81 puanda yer alan Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunuyor ve tek hedefleri kalan haftalarda hata yapmadan ligi şampiyon olarak tamamlamak.

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Galatasaray’da Bomba Transfer! Mertens Ayrıldı, Yerine...

Transfer Hareketliliği ve Hedefler

Öte yandan, sarı-kırmızılılar lige verilen arada transfer gündemine odaklandı. Galatasaray yönetimi, gelecek sezon için yapılacak takviyeler için harekete geçti.

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Galatasaray’da Bomba Transfer! Mertens Ayrıldı, Yerine...

Bu doğrultuda, sezon sonunda Dries Mertens'in yerine düşünülen Rafa Silva, kulübün bir numaralı gündemi haline geldi. Benfica'nın 10 numarası için 3.5 milyon Euro'luk bir teklif sunan Galatasaray, 30 yaşındaki Portekizli oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme önerdi.