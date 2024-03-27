Galatasaray’da Bomba Transfer! Mertens Ayrıldı, Yerine...
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Dries Mertens sezon sonunda takımdan ayrılacak. Belçikalı futbolcunun yerine oyuncu bakan Cimbom'un gündeminde o isim var.
Giriş Tarihi: 27.03.2024
14:15 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
14:15
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in yerine yıldız bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, transfer rotasını Portekiz'e çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Mertens'in boşluğunu doldurmak için Benfica'nın önemli bir oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da Lig Liderliği ve Mücadele Heyecanı
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da heyecan dorukta! Sarı-kırmızılılar, milli aradan sonra Atakaş Hatayspor'u konuk edecekleri zorlu mücadele öncesi flaş gelişmelere imza atıyor.
Ligde 30 hafta sonunda 81 puanda yer alan Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunuyor ve tek hedefleri kalan haftalarda hata yapmadan ligi şampiyon olarak tamamlamak.
Transfer Hareketliliği ve Hedefler
Öte yandan, sarı-kırmızılılar lige verilen arada transfer gündemine odaklandı.
Galatasaray yönetimi, gelecek sezon için yapılacak takviyeler için harekete geçti.
Bu doğrultuda, sezon sonunda Dries Mertens'in yerine düşünülen Rafa Silva, kulübün bir numaralı gündemi haline geldi. Benfica'nın 10 numarası için 3.5 milyon Euro'luk bir teklif sunan Galatasaray, 30 yaşındaki Portekizli oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme önerdi.