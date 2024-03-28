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Fenerbahçe'de Real Madrid modeli! Transferde yeni operasyon

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlamasına başlandı. Dzeko ve Tadic gibi oyuncuları kadroda tutarak gençlerle harmanlamak isteyen sarı-lacivertli ekip bu doğrultuda çalışmaya başladı. Scout ekiplerini devreye sokan Fenerbahçe'nin Real Madrid modelini uygulayarak transfer yapmak istediği ve bu doğrultuda Brezilya pazarına yöneldiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin hedefinde 2 futbolcu olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:32
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Fenerbahçe’de Real Madrid modeli! Transferde yeni operasyon

Fenerbahçe, yeni sezona bomba transferlerle girdi.

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Fenerbahçe’de Real Madrid modeli! Transferde yeni operasyon

Bu hamleler ile sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında iddialı oldu.

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Fenerbahçe’de Real Madrid modeli! Transferde yeni operasyon

Kanarya, şu anda Süper Lig'de zirve için ezeli rakibi Galatasaray ile yarışıyor.

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Fenerbahçe’de Real Madrid modeli! Transferde yeni operasyon

Liderin 2 puan arkasında olan Fenerbahçe'nin 79 puanı bulunuyor.

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Fenerbahçe’de Real Madrid modeli! Transferde yeni operasyon

Fenerbahçe aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor.