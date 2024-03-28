Fenerbahçe'de Real Madrid modeli! Transferde yeni operasyon

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlamasına başlandı. Dzeko ve Tadic gibi oyuncuları kadroda tutarak gençlerle harmanlamak isteyen sarı-lacivertli ekip bu doğrultuda çalışmaya başladı. Scout ekiplerini devreye sokan Fenerbahçe'nin Real Madrid modelini uygulayarak transfer yapmak istediği ve bu doğrultuda Brezilya pazarına yöneldiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin hedefinde 2 futbolcu olduğu belirtildi. İşte detaylar...