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Galatasaray'a İtalya'dan dünya yıldızı! Yeni transfer Inter'den

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray'da gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi. Transferde düğmeye basan sarı kırmızılı ekip, Inter'de İtalya şampiyonluğuna ulaşan dünya yıldızı ismin transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 16:00
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Galatasaray’a İtalya’dan dünya yıldızı! Yeni transfer Inter’den

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray farkı açtı.

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Galatasaray’a İtalya’dan dünya yıldızı! Yeni transfer Inter’den

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sezon başından bu yana kritik bir mücadele içinde olan sarı-kırmızılı ekip puan farkını 4'e çıkardı.

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Galatasaray’a İtalya’dan dünya yıldızı! Yeni transfer Inter’den

Cimbom, 33. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşmıştı.

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Galatasaray’a İtalya’dan dünya yıldızı! Yeni transfer Inter’den

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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Galatasaray’a İtalya’dan dünya yıldızı! Yeni transfer Inter’den

Galibiyeti getiren golleri ise Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.