24 Nisan 2024, Çarşamba
Galatasaray'a İtalya'dan dünya yıldızı! Yeni transfer Inter'den
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray'da gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi. Transferde düğmeye basan sarı kırmızılı ekip, Inter'de İtalya şampiyonluğuna ulaşan dünya yıldızı ismin transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 16:00
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