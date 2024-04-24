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Haberler Galeri Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isimler kazan kaldırdı: İsmail Kartal varsa biz yokuz

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isimler kazan kaldırdı: İsmail Kartal varsa biz yokuz

Son dakika Galatasaray haberleri | Fenerbahçe'de Süper Lig'in 33. haftasındaki Sivasspor maçında yaşanan puan kaybının ardından başlayan kriz büyüyor. Sarı-lacivertlilerde forma giyen bazı yıldız isimlerin İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda takımdan ayrılacaklarını yönetime ilettikleri iddia edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 13:09
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Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldız isimler kazan kaldırdı: İsmail Kartal varsa biz yokuz

2023 Turkcell Süper Kupa final maçına çıkmayan Fenerbahçe, kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

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Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldız isimler kazan kaldırdı: İsmail Kartal varsa biz yokuz

Sarı-lacivertliler hemen ardından UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılar sonucu elendi.

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Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldız isimler kazan kaldırdı: İsmail Kartal varsa biz yokuz

Süper Lig'e dönen Kanarya, Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

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Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldız isimler kazan kaldırdı: İsmail Kartal varsa biz yokuz

Üst üste yaşananlar sonrasında Fenerbahçe'de moraller bozulurken, Sırp basınından da Dusan Tadic ve Edin Dzeko hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldız isimler kazan kaldırdı: İsmail Kartal varsa biz yokuz

Fotomac.com.tr'nin haberine göre Sırp medyası, iki yıldızın gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü ve İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda Fenerbahçe'ye veda edeceklerini duyurdu.