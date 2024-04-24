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Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isimler kazan kaldırdı: İsmail Kartal varsa biz yokuz
Son dakika Galatasaray haberleri | Fenerbahçe'de Süper Lig'in 33. haftasındaki Sivasspor maçında yaşanan puan kaybının ardından başlayan kriz büyüyor. Sarı-lacivertlilerde forma giyen bazı yıldız isimlerin İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda takımdan ayrılacaklarını yönetime ilettikleri iddia edildi. İşte detaylar...
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Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:05Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 13:09