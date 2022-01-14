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Galatasaray'da Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da sular durulmuyor. İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaşan yönetimden şimdi de Wesley Sneijder adımı geliyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 21:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 21:42
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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme

Son günlerde oldukça çalkantılı günler geçiren Galatasaray'da Fatih Terim sonrası yeni bir dönem başladı.

Terim'in görevden alınmasının ardından Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların yeni hocası oldu.

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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme

Taraftarın üzerinde oldukça olumsuz bir etki yaratan bu hamle, Burak Elmas ve yönetiminin ortak kararı olarak meydana geldi.

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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme

Fatih Terim'in gönderilmesinin hemen ardından göreve başlayan Torrent, ekibiyle birlikte geldi ve Galatasaray'da çalışmalara başladı.

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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme

İspanyol çalıştırıcıya bir de ligi ve kulübü bilen bir yardımcı antrenör getirilmesi planlıyor.

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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme

Bu hamleyle birlikte 59 yaşındaki teknik adamın yükünü hafifletme ve taraftarın üzerindeki baskıyı kırmak isteyen yönetim, sürpriz bir isimi gündeme getirdi.