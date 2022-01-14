Galatasaray'da Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da sular durulmuyor. İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaşan yönetimden şimdi de Wesley Sneijder adımı geliyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.01.2022 21:28Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 21:42
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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme
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Galatasaray Wesley Sneijder sesleri! Sıcak gelişme