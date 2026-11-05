Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde puan tahmini: Rakipleri kim olur?

ALATASARAY KALAN MAÇLARDA KAÇ PUAN TOPLAR?

Galatasaray'ın kalan dört karşılaşmasını değerlendirdiğimizde sarı-kırmızılıların lig aşamasını 13 puanla tamamlaması olası senaryolar arasında yer alıyor.

Aston Villa karşısında iç saha avantajıyla beraberlik alınabileceği öngörülüyor. AEK Atina deplasmanında ise Galatasaray'ın hücum gücüyle galibiyete ulaşması mümkün görünüyor.

Feyenoord karşısında taraftar desteğini arkasına alacak sarı-kırmızılıların bu mücadeleden de üç puan çıkarabileceği düşünülüyor.

PSG deplasmanı ise Galatasaray'ın kalan fikstüründeki en zorlu karşılaşmalardan biri olacak. Fransız ekibinin kadro kalitesi ve iç saha avantajı dikkate alındığında bu maçta mağlubiyet ihtimali daha yüksek değerlendiriliyor.

Bu senaryoda Galatasaray, Aston Villa karşısında 1, AEK Atina ve Feyenoord maçlarında 3'er puan toplayacak. PSG karşılaşmasından puan alamaması halinde kalan dört haftada 7 puan elde ederek lig aşamasını toplam 13 puanla tamamlayacak.