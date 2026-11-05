Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde puan tahmini: Rakipleri kim olur?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın tamamlanmasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üst tur hesapları yeniden şekillendi. Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar 6, Liverpool'u 3-2 yenen sarı-lacivertliler ise 5 puana ulaştı. Peki, temsilcilerimiz kalan dört maçta kaç puan toplayabilir, lig aşamasını hangi sırada bitirebilir ve üst tura yükselmeleri halinde hangi takımlarla eşleşebilir? İşte yapay zekaya göre maç maç değerlendirmeler ve olası senaryolar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk dört haftası geride kalırken Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın güçlü takımları karşısında aldıkları sonuçlarla üst tur yarışındaki iddialarını sürdürdü.
Devler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle moral bulurken Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup ederek dikkat çeken bir sonuca imza attı.
Her iki temsilcimizin de önünde dört karşılaşma bulunurken kalan fikstür, lig aşamasının sonunda oluşacak sıralama açısından büyük önem taşıyor.
Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplayabilir, hangi takımlarla eşleşebilir ve Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar ilerleyebilir?
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN PUAN DURUMU
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın ardından Galatasaray, iki galibiyet ve iki mağlubiyet sonucunda 6 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, -1 averajla 18. sırada yer aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Sporting CP deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci haftada sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi.
Üçüncü haftada Lille deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.
Dördüncü haftada ise Stuttgart'ı sahasında 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.
Fenerbahçe ise bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 5 puan topladı. Sarı-lacivertliler, -5 averajla 19. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Üçüncü haftada Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 2'ye yükseltti.
Dördüncü haftada Liverpool ile karşılaşan sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
DEVLER LİGİ FORMATI
Yeni formatta lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler eleme turu play-off'unda mücadele ediyor. Son 12 sıradaki takımlar ise Avrupa'ya veda ediyor.
Bu tabloya göre iki temsilcimiz de play-off hattında bulunuyor. Ancak kalan dört karşılaşmada alınacak sonuçlar, sıralamayı doğrudan etkileyecek.
GALATASARAY'IN KALAN 4 MAÇI! ZORLU FİKSTÜR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım 2026'da Aston Villa'yı sahasında ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar, 8 Aralık'ta AEK Atina deplasmanına çıkacak. Ardından 19 Ocak 2027'de Feyenoord ile sahasında karşılaşacak.
Galatasaray, lig aşamasındaki son mücadelesini ise 27 Ocak 2027'de Paris Saint-Germain deplasmanında oynayacak.