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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkıyor! Terim ve Pereira'dan radikal karar

Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam kritik karşılaşmalara çıkıyor. Türk futbolunun geleceğini yakından ilgilendiren maçlar öncesi Terim ve Pereira, ilk 11'lerini belirledi. İşte bu önemli mücadele öncesi temsilcilerimizdeki son durum...

Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 09:32
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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kritik karşılaşmalara çıkıyor! Terim ve Pereira’dan radikal karar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu 4. maçında bugün Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kritik karşılaşmalara çıkıyor! Terim ve Pereira’dan radikal karar
Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi 1 puanla son sırada yer alıyor.
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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kritik karşılaşmalara çıkıyor! Terim ve Pereira’dan radikal karar
Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.
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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kritik karşılaşmalara çıkıyor! Terim ve Pereira’dan radikal karar
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilmeyen Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.
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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kritik karşılaşmalara çıkıyor! Terim ve Pereira’dan radikal karar

6. KEZ RAKİP OLACAKLAR
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez resmi maçlarda rakip oldu. 4 Şampiyonlar Ligi, 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan'ın 7 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.