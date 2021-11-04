HaberlerGaleriGalatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkıyor! Terim ve Pereira'dan radikal karar
Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkıyor! Terim ve Pereira'dan radikal karar
Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam kritik karşılaşmalara çıkıyor. Türk futbolunun geleceğini yakından ilgilendiren maçlar öncesi Terim ve Pereira, ilk 11'lerini belirledi. İşte bu önemli mücadele öncesi temsilcilerimizdeki son durum...
Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:31Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 09:32