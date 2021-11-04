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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş sözler: Bedeli neyse öderiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Basketbol Başkanı Federasyon seçimleri için Ankara'ya gitti. Elmas burada yaptığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerine çekti. Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite açtıkları konuya değinen Elmas "Cezası ve bedeli neyse öderiz" açıklaması yaptı. Burak Elmas'ın açıklamasının ardından TFF'den tam kapasiteli seyirciyle oynama kararına ilişkin önemli bir açıklama geldi. TFF açıklamasında "Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 14:22
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan flaş sözler: Bedeli neyse öderiz
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Basketbol Başkanı Federasyonu seçimleri için gittiği Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite açtıkları konuya değinen Elmas "Cezası ve bedeli neyse öderiz" açıklaması yaptı.
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan flaş sözler: Bedeli neyse öderiz

"CEZASI BEDELİ NEYSE ÖDERİZ"
Tam kapasite oynamamızın birçok yaptırımı olabilir. Hepsini düşündük ve karar verdik. Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız ve aşısını yaptırmış taraftarlarımızın statta olmasını hak ettiklerini düşündük. Cezası, bedeli neyse öderiz.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan flaş sözler: Bedeli neyse öderiz

"GALATASARAY'IN HAKLARINI EZDİRMEYİZ"
Çakal arkadaşlar var hemen çıkmışlar, Galatasaray'a büyük cezalar verileceğini söylemişler. Hepsini takip ediyoruz. Galatasaray'ın haklarını ezdirmeyiz. Nazik olduğumuz kadar, sert de davranmayı biliriz. Gerek görürsek, bunu da yapmaktan çekinmeyiz.

"BAŞKA TAKIMLARI SUÇLAMAK DOĞRU DEĞİL"
Ahmet Nur Çebi ile defalarca konuştum. Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir.

"BİZ BEŞİKTAŞ 'I TEBRİK ETTİK"
Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik. Biz her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırız. Galatasaray her zaman farklılık yaratmıştır.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan flaş sözler: Bedeli neyse öderiz

TFF: "TFF'NİN GALATASARAY'A CEZA VERMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR" TFF'DEN 'GALATASARAY' AÇIKLAMASI
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın tam kapasite seyirciyle Lokomotiv Moskova maçına çıkacağı durumuyla alakalı sorumluluğun UEFA'da olduğunu ve ceza verileceğine dair değerlendirme ve açıklamaların gerçeği yansıtmamakta olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova oynayacağı maçın seyirci alımıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü'ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle; söz konusu maç UEFA'nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA'dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan flaş sözler: Bedeli neyse öderiz

Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım'dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.
Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu'nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü'nü bilgilendirmiştir.
Bu kapsamda, TFF'nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."