06 Kasım 2021, Cumartesi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş sözler: Bedeli neyse öderiz
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Basketbol Başkanı Federasyon seçimleri için Ankara'ya gitti. Elmas burada yaptığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerine çekti. Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite açtıkları konuya değinen Elmas "Cezası ve bedeli neyse öderiz" açıklaması yaptı. Burak Elmas'ın açıklamasının ardından TFF'den tam kapasiteli seyirciyle oynama kararına ilişkin önemli bir açıklama geldi. TFF açıklamasında "Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 04.11.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 14:22
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