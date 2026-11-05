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Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın tamamlanmasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üst tur hesapları yeniden şekillendi. Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar 6, Liverpool'u 3-2 yenen sarı-lacivertliler ise 5 puana ulaştı. Peki, temsilcilerimiz kalan dört maçta kaç puan toplayabilir, lig aşamasını hangi sırada bitirebilir ve üst tura yükselmeleri halinde hangi takımlarla eşleşebilir? İşte yapay zekaya göre maç maç değerlendirmeler ve olası senaryolar...

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk dört haftası geride kalırken Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın güçlü takımları karşısında aldıkları sonuçlarla üst tur yarışındaki iddialarını sürdürdü.

Devler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle moral bulurken Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup ederek dikkat çeken bir sonuca imza attı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 2

Her iki temsilcimizin de önünde dört karşılaşma bulunurken kalan fikstür, lig aşamasının sonunda oluşacak sıralama açısından büyük önem taşıyor.

Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplayabilir, hangi takımlarla eşleşebilir ve Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar ilerleyebilir?

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 3

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın ardından Galatasaray, iki galibiyet ve iki mağlubiyet sonucunda 6 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, -1 averajla 18. sırada yer aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Sporting CP deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci haftada sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi.

Üçüncü haftada Lille deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Dördüncü haftada ise Stuttgart'ı sahasında 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe ise bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 5 puan topladı. Sarı-lacivertliler, -5 averajla 19. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Üçüncü haftada Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 2'ye yükseltti.

Dördüncü haftada Liverpool ile karşılaşan sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 4

DEVLER LİGİ FORMATI

Yeni formatta lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler eleme turu play-off'unda mücadele ediyor. Son 12 sıradaki takımlar ise Avrupa'ya veda ediyor.

Bu tabloya göre iki temsilcimiz de play-off hattında bulunuyor. Ancak kalan dört karşılaşmada alınacak sonuçlar, sıralamayı doğrudan etkileyecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 5

GALATASARAY'IN KALAN 4 MAÇI! ZORLU FİKSTÜR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım 2026'da Aston Villa'yı sahasında ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar, 8 Aralık'ta AEK Atina deplasmanına çıkacak. Ardından 19 Ocak 2027'de Feyenoord ile sahasında karşılaşacak.

Galatasaray, lig aşamasındaki son mücadelesini ise 27 Ocak 2027'de Paris Saint-Germain deplasmanında oynayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 6

FENERBAHÇE'NİN KALAN 4 MAÇI! KRİTİK DEPLASMANLAR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım 2026'da Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, 9 Aralık'ta LASK ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından 20 Ocak 2027'de Villarreal'i sahasında ağırlayacak.

Fenerbahçe, lig aşamasındaki son karşılaşmasını ise 27 Ocak 2027'de Atletico Madrid deplasmanında oynayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 7

ALATASARAY KALAN MAÇLARDA KAÇ PUAN TOPLAR?

Galatasaray'ın kalan dört karşılaşmasını değerlendirdiğimizde sarı-kırmızılıların lig aşamasını 13 puanla tamamlaması olası senaryolar arasında yer alıyor.

Aston Villa karşısında iç saha avantajıyla beraberlik alınabileceği öngörülüyor. AEK Atina deplasmanında ise Galatasaray'ın hücum gücüyle galibiyete ulaşması mümkün görünüyor.

Feyenoord karşısında taraftar desteğini arkasına alacak sarı-kırmızılıların bu mücadeleden de üç puan çıkarabileceği düşünülüyor.

PSG deplasmanı ise Galatasaray'ın kalan fikstüründeki en zorlu karşılaşmalardan biri olacak. Fransız ekibinin kadro kalitesi ve iç saha avantajı dikkate alındığında bu maçta mağlubiyet ihtimali daha yüksek değerlendiriliyor.

Bu senaryoda Galatasaray, Aston Villa karşısında 1, AEK Atina ve Feyenoord maçlarında 3'er puan toplayacak. PSG karşılaşmasından puan alamaması halinde kalan dört haftada 7 puan elde ederek lig aşamasını toplam 13 puanla tamamlayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 8

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARDA KAÇ PUAN TOPLAR?

Fenerbahçe'nin kalan dört karşılaşmada 7 puan toplayarak lig aşamasını 12 puanla tamamlaması mümkün senaryolar arasında bulunuyor.

Shakhtar Donetsk deplasmanında beraberlik ihtimali öne çıkarılıyor. LASK karşısında ise Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle galibiyete ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Villarreal karşısında iç saha avantajını kullanabilecek sarı-lacivertlilerin bu mücadeleden de üç puan çıkarma ihtimali bulunuyor.

Atletico Madrid deplasmanı ise Fenerbahçe için oldukça zorlu geçebilir. İspanyol temsilcisinin tecrübesi ve iç saha performansı nedeniyle bu karşılaşmada mağlubiyet senaryosu daha olası görülüyor.

Böylece Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında 1, LASK ve Villarreal maçlarında 3'er puan alarak toplam 7 puan toplaması öngülüyor. Atletico Madrid deplasmanından puan çıkarılamaması halinde sarı-lacivertliler lig aşamasını 12 puanla tamamlayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 9

GALATASARAY PLAY-OFF'TA KİMLE EŞLEŞEBİLİR?

Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlaması halinde eleme turu play-off'unda mücadele etmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların 15 veya 16. sırada yer alması durumunda 17 ya da 18. sıradaki takımlardan biriyle eşleşmesi gerekiyor. Galatasaray'ın 17. sırada bulunması halinde ise 15 veya 16. sıradaki ekiplerden birinin rakip olması bekleniyor.

Mevcut puan tablosunda bu bölgelere yakın takımlar arasında Inter, Manchester United ve LASK gibi ekipler bulunuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 10

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin lig aşamasını 19 veya 20. sırada tamamlaması halinde 13 ya da 14. sıradaki takımlardan biriyle eşleşmesi gerekiyor.

Dördüncü haftanın ardından bu basamaklarda Bayern Münih ve Stuttgart gibi güçlü ekipler yer alıyor.

Bu nedenle Stuttgart, Fenerbahçe açısından değerlendirilebilecek olası rakip senaryolarından biri olarak öne çıkarılıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 11

SON 16 VE ÇEYREK FİNAL İHTİMALİ! NEREYE KADAR GİDEBİLİRLER?

Galatasaray'ın son iki karşılaşmada sergilediği hücum performansı, sarı-kırmızılıların play-off turunu geçebilecek potansiyele sahip olduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ancak son 16 turunda daha güçlü rakiplerle karşılaşılması ihtimali nedeniyle savunma performansının çok daha önemli hale geleceği öngörülüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider? İşte tur ve rakip tahminleri 12

Fenerbahçe cephesinde ise Liverpool galibiyeti önemli bir referans olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibi karşısında sergilenen mücadele gücünün sürdürülmesi halinde play-off turunda rakiplerine zorluk çıkarabileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık ilk dört maçta yenilen 11 gol, Fenerbahçe'nin eleme turlarındaki en önemli risklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Mevcut performanslar dikkate alındığında Galatasaray'ın son 16 turuna yükselme ihtimali, Fenerbahçe'ye kıyasla daha güçlü görülüyor.

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