Galatasaray transferde büyük oynuyor! Premier Lig deviyle tarihi takas

Son dakika Galatasaray transfer haberleri bugün... Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarına hazırlık kapsamında transfere hız veren sarı kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceliği Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine verse de sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Leandro Paredes için PSG ile anlaşan ve Arjantinli orta sahanın kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, flaş bir transferi bitiriyor. Galatasaray, tarihe geçecek bir takas anlaşmasına imza atacak.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL