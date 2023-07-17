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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Premier Lig deviyle tarihi takas

Son dakika Galatasaray transfer haberleri bugün... Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarına hazırlık kapsamında transfere hız veren sarı kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceliği Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine verse de sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Leandro Paredes için PSG ile anlaşan ve Arjantinli orta sahanın kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, flaş bir transferi bitiriyor. Galatasaray, tarihe geçecek bir takas anlaşmasına imza atacak.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:03
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Premier Lig deviyle tarihi takas
Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer için de dört koldan çalışma yapıyor. Önceliği Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine verse de sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Leandro Paredes için PSG ile anlaşan ve Arjantinli orta sahanın kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, flaş bir transferi bitiriyor. Galatasaray, tarihe geçecek bir takas anlaşmasına imza atacak
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Premier Lig deviyle tarihi takas
Transfere yoğun bir mesai harcayan Galatasaray, Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine öncelik verse de başka yıldızlarla da görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Premier Lig deviyle tarihi takas

"ICARDI HAFTAYA NETLEŞİR"

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk Icardi ile ilgili yapıtğı açıklamada, "Önümüzdeki hafta bu daha net şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net bir şekilde belli olabilir.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Premier Lig deviyle tarihi takas
En kısa zamanda gelip takımda olmasını isterim; ama bazen bu tür ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan da onun buraya en doğru ve zinde şekilde gelmesi" demişti.
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Premier Lig deviyle tarihi takas

DURSUN ÖZBEK: "EN BÜYÜK ADAY YİNE BİZİZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de transferlerin devam edeceğini söyleyerek, "Transfer sezonu daha devam ediyor. Kamp sonucunda eksiklerimiz görülecek. Bu sezon da Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız.