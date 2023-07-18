18 Temmuz 2023, Salı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Cimbom elinden kaptırdı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe; kadrosunu Dzeko, Ryan Kent, Tadic, Djiku ve Umut Nayir gibi isimlerle güçlendirdi. Tadic transferinde ezeli rakibi Beşiktaş'a da bir çalım atan sarı-lacivertli ekip bu kez de Galatasaray'a çalım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:34
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