Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Cimbom elinden kaptırdı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe; kadrosunu Dzeko, Ryan Kent, Tadic, Djiku ve Umut Nayir gibi isimlerle güçlendirdi. Tadic transferinde ezeli rakibi Beşiktaş'a da bir çalım atan sarı-lacivertli ekip bu kez de Galatasaray'a çalım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...