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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Cimbom elinden kaptırdı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe; kadrosunu Dzeko, Ryan Kent, Tadic, Djiku ve Umut Nayir gibi isimlerle güçlendirdi. Tadic transferinde ezeli rakibi Beşiktaş'a da bir çalım atan sarı-lacivertli ekip bu kez de Galatasaray'a çalım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:34
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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Cimbom elinden kaptırdı

Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra takımı teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Cimbom elinden kaptırdı

Sarı-lacivertliler transfer dönemine gerek yaptığı satışlar gerekse kadrosuna kattığı isimlerle damga vurdu.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Cimbom elinden kaptırdı

F.Bahçe ilk etapta Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i renklerine bağladı.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Cimbom elinden kaptırdı

6 futbolcudan sadece Szymanski'ye 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, diğerleri için herhangi bir ücret kasadan çıkmadı.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Cimbom elinden kaptırdı

Ayrıca kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Gustavo Henrique'nin de satın alma opsiyonları kullanılarak bonservisleri alındı.