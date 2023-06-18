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Galatasaray rekorunu kırabilir! Sacha Boey’in dev talipleri! Yeni adresini duyurdular…

Süper Lig'i Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sezon boyunca gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey'in transferinden rekor bir gelir bekleniyor. İtalyan basınında yer alan habere göre flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.06.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 00:44
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Galatasaray rekorunu kırabilir! Sacha Boey’in dev talipleri! Yeni adresini duyurdular…

Yaz transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızlarıyla takviye eden Aslan, ligin ilk haftalarında zorlansa da sezon sonunda ipi göğüslemeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray rekorunu kırabilir! Sacha Boey’in dev talipleri! Yeni adresini duyurdular…

Tarihi bir puan ortalaması elde eden Okan Buruk ve öğrencileri, birçok rekor kırarak 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

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Galatasaray rekorunu kırabilir! Sacha Boey’in dev talipleri! Yeni adresini duyurdular…

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna yapılacak takviyeleri de buna göre değerlendirmek istiyor.

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Galatasaray rekorunu kırabilir! Sacha Boey’in dev talipleri! Yeni adresini duyurdular…

Bu sırada öncelikle Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerini bitirmek isteyen Galatasaray, kadrosundaki talibi olan futbolcularla da ilgileniyor.

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Galatasaray rekorunu kırabilir! Sacha Boey’in dev talipleri! Yeni adresini duyurdular…

SACHA BOEY FIRTINASI

Bu sezon performansıyla adından söz ettiren isimlerin başında gelen Sacha Boey, birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alıyor.