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Galatasaray rekorunu kırabilir! Sacha Boey’in dev talipleri! Yeni adresini duyurdular…
Süper Lig'i Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sezon boyunca gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey'in transferinden rekor bir gelir bekleniyor. İtalyan basınında yer alan habere göre flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 18.06.2023 00:30Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 00:44