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Fenerbahçe'den dünyaca ünlü yıldız hamlesi

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden başladı. İlk olarak Jesus'un yerine gelecek olan teknik direktörü bulmaya çalışan sarı-lacivertli yönetim, daha sonra transfere ağırlık verecek. Henüz transfer sezonu başlamadan Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu kez rotasını bir dünya yıldızına çevirdi. Taraftarı heyecanlandıran bu transfer, büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 09:41
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Fenerbahçe’den dünyaca ünlü yıldız hamlesi
Futbolda bir önceki sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, şampiyonluğu ilk hedef olarak belirlemişti.
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Fenerbahçe’den dünyaca ünlü yıldız hamlesi
Portekizli çalıştırıcıyla ligin ilk 10 haftasında dikkat çeken sonuçlar alan Kanarya, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı ve liderliği kaybetti.
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Fenerbahçe’den dünyaca ünlü yıldız hamlesi
UEFA Avrupa Ligi'nde de Sevilla'ya elenen Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.
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Fenerbahçe’den dünyaca ünlü yıldız hamlesi
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan sarı-lacivertli ekip, önce yeni hocayı daha sonra da yeni transferleri çözmek istiyor.
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Fenerbahçe’den dünyaca ünlü yıldız hamlesi
Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.