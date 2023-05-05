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Galatasaray Premier Lig golcüsü için masaya oturacak! İşte Icardi'yi unutturacak yıldız

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını koruyamadı ve şampiyonluk yarışında aldı. 3 puanla önde olan Cimbom'da yeni sezon flaş transferler yapılması beklenirken, Erden Timur bir dünya yıldızını daha takıma katmak için kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:10
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Galatasaray Premier Lig golcüsü için masaya oturacak! İşte Icardi’yi unutturacak yıldız
Süper Lig'de son maçında ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 3'e inmesine engel olamadı.
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Galatasaray Premier Lig golcüsü için masaya oturacak! İşte Icardi’yi unutturacak yıldız
Bu hafta Başakşehir ile kritik bir maç oynayacak olan Galatasaray, Çarşamba günü Florya tesislerindeki antrenmanı taraftarına açtı ve taraftar antrenmanı büyük bir coşkuyla izledi.
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Galatasaray Premier Lig golcüsü için masaya oturacak! İşte Icardi’yi unutturacak yıldız
Şampiyonluğa kilitlenen G.Saray'da Florya'ya akın eden taraftarlar dünkü idmanda futbolculara tam destek verdi.
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Galatasaray Premier Lig golcüsü için masaya oturacak! İşte Icardi’yi unutturacak yıldız

DUBOİS SOLA, GOMİS SAHAYA

Başakşehir maçıyla birlikte ligin sonuna doğru kadroda ufak çaplı değişiklikler olacak. Sol beke Adekugbe yerine Leo Dubois geçecek. Dubois'in 11'e girmesiyle Abdülkerim ve Kerem dışında bir yerliye daha ihtiyaç var.

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Galatasaray Premier Lig golcüsü için masaya oturacak! İşte Icardi’yi unutturacak yıldız
Berkan Kutlu ile Oliveira, Barış Alper ile Mertens arasında rekabet yaşanıyor. Kazımcan, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün ise yerli diğer alternatifler.