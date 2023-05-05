Galatasaray Premier Lig golcüsü için masaya oturacak! İşte Icardi'yi unutturacak yıldız

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını koruyamadı ve şampiyonluk yarışında aldı. 3 puanla önde olan Cimbom'da yeni sezon flaş transferler yapılması beklenirken, Erden Timur bir dünya yıldızını daha takıma katmak için kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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