05 Mayıs 2023, Cuma
Galatasaray Premier Lig golcüsü için masaya oturacak! İşte Icardi'yi unutturacak yıldız
Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını koruyamadı ve şampiyonluk yarışında aldı. 3 puanla önde olan Cimbom'da yeni sezon flaş transferler yapılması beklenirken, Erden Timur bir dünya yıldızını daha takıma katmak için kolları sıvadı.
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:10
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