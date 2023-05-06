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Galatasaray Naby Keita'dan vazgeçmiyor! Liverpool'un yıldızı bedavaya bitecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Okan Buruk, yönetime Liverpool forması giyen Naby Keita'nın adını verdi. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi bitecek yıldız ismi bedavaya transfer etmenin planını yapıyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 11:54
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Galatasaray Naby Keita’dan vazgeçmiyor! Liverpool’un yıldızı bedavaya bitecek

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, gelecek yıl takviye yapılması kesinleşen bölgeler arasında orta saha yer alıyor.

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Galatasaray Naby Keita’dan vazgeçmiyor! Liverpool’un yıldızı bedavaya bitecek

O pozisyona dinamik bir oyuncu isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un gönlündeki ismin Naby Keita olduğu biliniyor.

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Galatasaray Naby Keita’dan vazgeçmiyor! Liverpool’un yıldızı bedavaya bitecek

Devre arasında da İngiliz devi Liverpool'la temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferi askıya almıştı.

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Galatasaray Naby Keita’dan vazgeçmiyor! Liverpool’un yıldızı bedavaya bitecek

Okan Buruk'un yönetime bir kez daha Gineli oyuncunun adını verdiği öğrenildi.

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Galatasaray Naby Keita’dan vazgeçmiyor! Liverpool’un yıldızı bedavaya bitecek

Sakatlıklarla boğuşan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta sahanın peşinde birçok takım bulunuyor.