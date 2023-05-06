Galatasaray Naby Keita'dan vazgeçmiyor! Liverpool'un yıldızı bedavaya bitecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Okan Buruk, yönetime Liverpool forması giyen Naby Keita'nın adını verdi. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi bitecek yıldız ismi bedavaya transfer etmenin planını yapıyor.