Galatasaray o yıldızın dosyasını yeniden açtı! Devler Ligi kadrosu oluşuyor...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon ve Devler Ligi için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu sezon kadrosundaki yıldız oyuncularla performansların üst seviyeye çıktığı maçlara sahne olduğumuz Aslan, dünya yıldızına kafayı takmış durumda. Yönetim Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu bilinen golcü futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.06.2023 23:18 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 23:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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