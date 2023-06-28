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Haberler Galeri Galatasaray o yıldızın dosyasını yeniden açtı! Devler Ligi kadrosu oluşuyor...

Galatasaray o yıldızın dosyasını yeniden açtı! Devler Ligi kadrosu oluşuyor...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon ve Devler Ligi için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu sezon kadrosundaki yıldız oyuncularla performansların üst seviyeye çıktığı maçlara sahne olduğumuz Aslan, dünya yıldızına kafayı takmış durumda. Yönetim Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu bilinen golcü futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.06.2023 23:18 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 23:33
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Galatasaray o yıldızın dosyasını yeniden açtı! Devlet Ligi kadrosu oluşuyor...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray o yıldızın dosyasını yeniden açtı! Devlet Ligi kadrosu oluşuyor...

Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak.

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Galatasaray o yıldızın dosyasını yeniden açtı! Devlet Ligi kadrosu oluşuyor...

Bu durumu ön planda tutan kurmaylar transferde vitesi yükseltti.

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Galatasaray o yıldızın dosyasını yeniden açtı! Devlet Ligi kadrosu oluşuyor...

Aslan, transferi ön eleme turlarına yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray o yıldızın dosyasını yeniden açtı! Devlet Ligi kadrosu oluşuyor...

Cimbom, forvet hattına yıldız bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyor.