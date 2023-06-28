28 Haziran 2023, Çarşamba
Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! İsmail Kartal gözünü ona dikti...
Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezonu bomba gibi girmenin planlarını yapıyor. Geçtiğimiz saatlerde Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal ile dolduran Kanarya'nın ilk transfer hedefi de belirlendi. Sarı-lacivertli yönetim tarafları heyecanlandıran o yıldız ismin peşine düştü…
Giriş Tarihi: 28.06.2023 20:44 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 20:54
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