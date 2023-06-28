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Haberler Galeri Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! İsmail Kartal gözünü ona dikti...

Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! İsmail Kartal gözünü ona dikti...

Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezonu bomba gibi girmenin planlarını yapıyor. Geçtiğimiz saatlerde Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal ile dolduran Kanarya'nın ilk transfer hedefi de belirlendi. Sarı-lacivertli yönetim tarafları heyecanlandıran o yıldız ismin peşine düştü…

Giriş Tarihi: 28.06.2023 20:44 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 20:54
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Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! İsmail Kartal gözünü ona dikti...

Portekizli çalıştırıcının ardından Abdullah Avcı ve İsmail Kartal arasında kalan sarı-lacivertli yönetim, kararını İsmail Kartal'dan yana verdi.

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Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! İsmail Kartal gözünü ona dikti...

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! İsmail Kartal gözünü ona dikti...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! İsmail Kartal gözünü ona dikti...

"Fenerbahçe'mize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır."

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Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! İsmail Kartal gözünü ona dikti...

"İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi."